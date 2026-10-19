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Головна Новини дня Зеленський: Україна збільшить виробництво турелей для боротьби з "Шахедами"

Зеленський: Україна збільшить виробництво турелей для боротьби з "Шахедами"

Ua ru
19 жовтня 2026 17:37
Зеленський заявив, що Україна збільшить замовлення турелей для боротьби з Шахедами president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Україна збільшить замовлення на автоматизовані роботизовані турелі зі штучним інтелектом і машинним зором. За словами президента України Володимира Зеленського 19 жовтня, вони показали високу ефективність у протидії російським реактивним "Шахедам".

Про це Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Україна нарощуватиме виробництво турелей

Зеленський разом із міністром оборони Євгенієм Хмарою, Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим і командувачем Повітряних сил Анатолієм Кривоножком визначив додаткові можливості для виробництва турелей.

"Визначили додаткові спроможності по виробництву турелей, які показали себе дуже добре у протидії "шахедам". Збільшуємо замовлення, і важливо максимально прискорити всі процеси: організаційні, фінансові та виробничі", — заявив президент.

Також Зеленський повідомив про доручення щодо контактів із державами Балтії для підтримки української логістики. Він очікує на доповідь Міністерства закордонних справ щодо цього питання.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що сьогодні, 19 жовтня, Володимир Зеленський заявив про проблеми з роботою супутникового зв’язку Starlink на фронті. За його словами, обладнання перестає працювати на швидкості 130–161 км/год, що обмежує використання окремих типів безпілотників, зокрема перехоплювачів реактивних "Шахедів".

Також Новини.LIVE писали, що внаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру 19 жовтня понад 550 тисяч українських родин залишилися без електропостачання. За даними президента, пошкоджень зазнали понад десять енергетичних об’єктів у різних регіонах України.

Володимир Зеленський зброя ППО Шахед атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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