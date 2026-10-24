Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Запорожье воздушная тревога действует до 22 часов в сутки

В Запорожье воздушная тревога действует до 22 часов в сутки

Ua ru
24 октября 2026 20:08
В Запорожье тревога продолжается до 22 часов в сутки: есть погибшие zp.dsns.gov.ua
Спасатель тушит пожар, возникший в результате российской атаки. Фото: zp.dsns.gov.ua

В Запорожье воздушная тревога может длиться 20–22 часа в сутки. За последние пять дней в результате российских обстрелов погибли пять человек, еще 22 получили ранения. Также повреждены или разрушены более 470 объектов инфраструктуры, преимущественно жилых.

Об этом заявил пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко в комментарии "Мы-Украина", сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Каковы последствия российских обстрелов

По словам Коваленко, в течение пяти дней российские войска нанесли 4300 ударов по Запорожью и области.

"С 20 до 22 часов в течение недели, в течение суток у нас действует воздушная тревога", — отметил представитель ОВА.

Он также сообщил, что за этот период в результате обстрелов повреждено или разрушено более 470 объектов инфраструктуры, прежде всего жилых домов. По словам Коваленко, воздушная тревога продолжается и сейчас.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 24 октября российский беспилотник атаковал гражданскую ферму в Конотопском районе Сумской области. В результате удара погибла 31-летняя работница предприятия, ещё четверо человек пострадали.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 24 октября российские войска запустили по Украине 126 беспилотников различных типов. Силы противовоздушной обороны сбили 101 воздушную цель, а попадания и падение обломков зафиксировали в 19 местах.

Запорожье воздушная тревога погибшие разрушения атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации