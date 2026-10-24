Спасатель тушит пожар, возникший в результате российской атаки. Фото: zp.dsns.gov.ua

В Запорожье воздушная тревога может длиться 20–22 часа в сутки. За последние пять дней в результате российских обстрелов погибли пять человек, еще 22 получили ранения. Также повреждены или разрушены более 470 объектов инфраструктуры, преимущественно жилых.

Об этом заявил пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко в комментарии "Мы-Украина", сообщает Новини.LIVE.

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Каковы последствия российских обстрелов

По словам Коваленко, в течение пяти дней российские войска нанесли 4300 ударов по Запорожью и области.

"С 20 до 22 часов в течение недели, в течение суток у нас действует воздушная тревога", — отметил представитель ОВА.

Он также сообщил, что за этот период в результате обстрелов повреждено или разрушено более 470 объектов инфраструктуры, прежде всего жилых домов. По словам Коваленко, воздушная тревога продолжается и сейчас.

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