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Главная Новости дня РФ нанесла шесть ракетных ударов по Запорожью: горел ТЦ

РФ нанесла шесть ракетных ударов по Запорожью: горел ТЦ

Ua ru
25 октября 2026 07:31
25 октября Россия нанесла шесть ракетных ударов по Запорожью Совет обороны Запорожской области
Спасатели тушат пожар. Фото: Совет обороны Запорожской области

Россия продолжает систематически обстреливать Запорожье. В воскресенье, 25 октября, стало известно, что российские войска атаковали один из торговых объектов города, применив шесть ракет. В результате атаки возник пожар.

Об этом сообщил Иван Федоров, глава Совета обороны Запорожской области, передает Новини.LIVE.

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В Запорожье после атаки 25 октября вспыхнул пожар

Иван Федоров сообщил, что Запорожье подверглось обстрелу со стороны РФ. Сообщается, что "враг нанес шесть ракетных ударов". В результате этого в одном из торговых объектов города возник пожар.

На место происшествия прибыли спасатели, которые оперативно локализовали возгорание. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Обстоятельства атаки и масштабы повреждений уточняются.

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Мы писали, что из-за постоянных атак России воздушная тревога в Запорожье может длиться до 22 часов. Сообщается, что за последние дни, к сожалению, погибли пять человек, 22 ранены, повреждено более 470 объектов инфраструктуры.

Новини.LIVE сообщали, что, по данным Запорожской ОВА, только за сутки войска РФ наносят тысячи ударов по области. В ночь на 18 октября Россия дважды атаковала город, в результате чего, к сожалению, есть погибшие.

Запорожье Запорожская область ТЦ Иван Федоров атака ракетный удар
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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