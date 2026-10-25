Спасатели тушат пожар. Фото: Совет обороны Запорожской области

Россия продолжает систематически обстреливать Запорожье. В воскресенье, 25 октября, стало известно, что российские войска атаковали один из торговых объектов города, применив шесть ракет. В результате атаки возник пожар.

Об этом сообщил Иван Федоров, глава Совета обороны Запорожской области, передает Новини.LIVE.

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В Запорожье после атаки 25 октября вспыхнул пожар

Иван Федоров сообщил, что Запорожье подверглось обстрелу со стороны РФ. Сообщается, что "враг нанес шесть ракетных ударов". В результате этого в одном из торговых объектов города возник пожар.

На место происшествия прибыли спасатели, которые оперативно локализовали возгорание. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Обстоятельства атаки и масштабы повреждений уточняются.

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Сообщение Ивана Федорова. Скриншот: Telegram

Виден дым. Фото: Совет обороны Запорожской области

ТЦ в Запорожье. Фото: Совет обороны Запорожской области

Мы писали, что из-за постоянных атак России воздушная тревога в Запорожье может длиться до 22 часов. Сообщается, что за последние дни, к сожалению, погибли пять человек, 22 ранены, повреждено более 470 объектов инфраструктуры.

Новини.LIVE сообщали, что, по данным Запорожской ОВА, только за сутки войска РФ наносят тысячи ударов по области. В ночь на 18 октября Россия дважды атаковала город, в результате чего, к сожалению, есть погибшие.