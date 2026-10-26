Поврежденный торговый центр в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Утром 26 октября, в понедельник, РФ нанесла удар по Запорожью. Сообщается, что удар пришелся на здание торгового центра, который на момент атаки не работал. Пока пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин, передает Новини.LIVE.

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Атака РФ на ТЦ в Запорожье 26 октября

Михаил Семикин сообщил, что Россия нанесла удар по Запорожью утром 26 октября, в понедельник. Пострадал торговый центр, который к тому времени уже не работал; после попадания вспыхнул пожар. На данный момент нет информации о масштабах разрушений.

Глава Запорожской ОВА сообщил, что в результате очередного удара российской армии по ТЦ никто не пострадал.

"Враг утром атаковал Запорожье. Удар пришелся по зданию торгового центра, который уже не работал. После попадания возник пожар. Предварительно, обошлось без раненых", — написал Михаил Семикин.

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Сообщение Семикина. Скриншот: Telegram

Пожар на территории ТЦ. Фото: Запорожская ОВА

Пожар в результате атаки РФ. Фото: Запорожская ОВА

Мы писали, что в ночь на 26 октября РФ нанесла удары по Запорожью. Глава Запорожской ОВА Семикин сообщил, что в результате удара повреждены частные дома, автомобили и коммерческое здание. Известно об одном пострадавшем.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 25 октября российская армия применила шесть ракет для атаки на ТЦ в Запорожье. Спасателям удалось локализовать возгорание, обошлось без пострадавших.