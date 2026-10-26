Спасатель. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNSZP

В ночь на 26 октября россияне нанесли удары по Запорожью. В результате вражеских обстрелов в городе зафиксированы повреждения домов и автомобилей, возник пожар, а также есть пострадавшие среди населения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Запорожской ОВА.

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Последствия обстрела Запорожья в ночь на 26 октября

Глава Запорожской ОВА Михаил Семикин в своем Telegram-канале написал, что враг этой ночью нанес удары по Запорожью. В результате обстрела были зафиксированы последствия.

"В результате атаки повреждены частные дома, автомобили и коммерческое здание. На месте одного из попаданий возник пожар. Предварительно, один человек ранен", — говорилось в сообщении в 03:39.

Уже утром Михаил Семикин уточнил, что число пострадавших возросло до двух, а затем до четырёх. По его словам, ранены две женщины в возрасте 22 и 30 лет и двое мужчин — 40 и 61 год.

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Пост главы Запорожской ОВА. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, вчера, 25 октября , россияне атаковали один из торговых объектов, применив шесть ракет. В результате атаки возник пожар.

Также мы писали, что в ночь на 18 октября враг также нанес удар по Запорожью. В результате обстрела были повреждены жилые дома и погибла женщина.