Рятувальник. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNSZP

Росіяни в ніч проти 26 жовтня завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок ворожих обстрілів у місті зафіксовано пошкодження будинків, авто, виникла пожежа, а також є постраждалі серед людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Запорізької ОВА.

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Наслідки обстрілу Запоріжжя в ніч проти 26 жовтня

Глава Запорізької ОВА Михайло Семікін у своєму Telegram-каналі написав, що ворог цієї ночі завдав ударів по Запоріжжю. Через обстріл було зафіксовано наслідки.

"Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, автомобілі та комерційна будівля. На місці одного з влучань виникла пожежа. Попередньо, одна людина поранена", — йшлося у повідомленні о 03:39.

Вже зранку Михайло Семікін уточнив, що кількість постраждалих зросла до двох, а потім до чотирьох. За його словами, поранені дві жінки віком 22 та 30 років і двоє чоловіків — 40 та 61 рік.

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Пост глави Запорізької ОВА. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, вчора 25 жовтня росіяни атакували один із торговельних об'єктів, застосувавши шість ракет. Внаслідок атаки виникла пожежа.

Також ми писали, що в ніч проти 18 жовтня ворог теж вдарив по Запоріжжю. Через обстріл були пошкоджені житлові будинки та загинула жінка.