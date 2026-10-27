Рятувальник ДСНС гасить пожежу. Фото: ДСНС України

Протягом минулої доби окупаційні війська 908 разів вдарили по 59 селах та містах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів обласного центру травмовано п'ятьох осіб, серед яких є 17-річний юнак. До влади загалом надійшло 181 повідомлення про пошкоджені будинки та автівки.

Про це повідомила пресслужба Запорізької ОВА, передає Новини.LIVE.

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Наслідки масованих атак на Запорізькій регіон

За інформацією голови Ради оборони Запорізької області Івана Федорова, російські окупаційні війська не припиняють масованого терору регіону. Лише за одну добу Росія здійснила 908 обстрілів, під вогнем опинилися 59 населених пунктів області.

У Запоріжжі через атаки травмувалися п'ятеро мирних жителів. Серед постраждалих — 17-річний хлопець. Масштаби руйнувань підтверджуються зверненнями громадян: загалом до відповідних служб надійшло 181 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та різних об'єктів інфраструктури.

Найбільшу кількість атак ворог здійснив з використанням безпілотних літальних апаратів. На регіон було спрямовано 689 дронів різних модифікацій, причому переважну більшість з них склали FPV-камікадзе. Під їхнім ударом опинилися десятки населених пунктів.

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Крім того, ворожі БпЛА фіксували в Андріївці, Грізному, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Річному, Оріхові, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ї, Копанях і Гуляйпільському. Також від нальотів дронів постраждали Воздвижівка, Гірке, Добропілля, Рівне, Різдвянка, Червона Криниця, Придорожнє, Преображенка, Новопавлівка, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхня Терса та Тернувате.

Паралельно російська тактична авіація здійснила 25 бомбових ударів. Авіанальотів зазнали Запоріжжя, Новомиколаївка, Комишуваха, Веселянка, Григорівське, Райське, Новорозівка, Зарічне, Одарівка, Блакитне, Запасне, Оріхів, Єгорівка, Гуляйпільське, Копані, Васинівка, Вільнянка, Жовта Круча, а також Преображенка.

Також росіяни застосовували наземне важке озброєння. Зі ствольної артилерії російські підрозділи випустили снаряди 187 разів. Цей вогонь накрив Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Преображенку, Чарівне, Білогір'я, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Верхню Терсу, Воздвижівку, Добропілля, Нове Запоріжжя та Косівцеве. На додачу до цього, Комишуваху, Розумівку, Новоданилівку, Копані та Верхню Терсу ворог обстріляв сім разів, застосувавши реактивні системи залпового вогню.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Росія атакувала в Запоріжжі торгово-розважальний центр. Обстріл стався у неділю, 25 жовтня, який призвів до серйозних руйнувань та масштабної пожежі.

Тим часом у ніч проти 27 жовтня російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами, влучивши в район Південного мосту. Внаслідок атаки інфраструктурний об'єкт зазнав ушкоджень, через що рух транспорту естакадою повністю обмежили як для автомобілів, так і для поїздів метрополітену.

У зв'язку з наслідками обстрілу та безпековими заходами столична підземка тимчасово змінила графік роботи. Наразі щонайменше дві станції на цій ділянці лінії наразі зачинені для пасажирів, а фахівці екстрених служб оцінюють масштаби руйнувань.