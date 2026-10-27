Спасатель ГСЧС тушит пожар. Фото: ГСЧС Украины

За прошедшие сутки оккупационные войска 908 раз нанесли удары по 59 селам и городам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов областного центра пострадали пять человек, среди которых есть 17-летний юноша. Всего в органы власти поступило 181 сообщение о поврежденных домах и автомобилях.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ОГА, передает Новини.LIVE.

Реклама

Последствия массированных атак на Запорожский регион

По информации председателя Совета обороны Запорожской области Ивана Федорова, российские оккупационные войска не прекращают массированный террор в регионе. Только за сутки Россия совершила 908 обстрелов, под обстрелом оказались 59 населенных пунктов области.

В Запорожье в результате атак пострадали пять мирных жителей. Среди пострадавших — 17-летний юноша. Масштабы разрушений подтверждаются обращениями граждан: всего в соответствующие службы поступило 181 сообщение о повреждении жилых домов, автомобилей и различных объектов инфраструктуры.

Наибольшее количество атак враг совершил с использованием беспилотных летательных аппаратов. На регион было направлено 689 дронов различных модификаций, причем подавляющее большинство из них составили FPV-камикадзе. Под их ударом оказались десятки населенных пунктов.

Читайте также:

Кроме того, вражеские БПЛА фиксировались в Андреевке, Гризном, Степногорске, Приморском, Степовом, Павловке, Лукьяновском, Речном, Орехове, Щербаках, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривном, Белогорье, Копанях и Гуляйпольском. Также от налетов дронов пострадали Воздвижовка, Горкое, Доброполье, Ровно, Рождественка, Красная Криница, Придорожное, Преображенка, Новопавловка, Косовцево, Новое Запорожье, Верхняя Терса и Тернуватое.

Параллельно российская тактическая авиация нанесла 25 бомбовых ударов. Авиаударам подверглись Запорожье, Новониколаевка, Комишуваха, Веселянка, Григоровское, Райское, Новорозовка, Заречное, Одаровка, Блакитное, Запасное, Орехов, Егоровка, Гуляйпольское, Копани, Васиновка, Вильнянка, Жёлтая Круча, а также Преображенка.

Кроме того, россияне применяли наземное тяжёлое вооружение. Из ствольной артиллерии российские подразделения выпустили снаряды 187 раз. Этот обстрел охватил Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Преображенку, Чаривное, Белогорье, Новоселовку, Гуляйпольское, Горкое, Верхнюю Терсу, Воздвижевку, Доброполье, Новое Запорожье и Косовцево. Кроме того, Комишуваху, Розумовку, Новоданиловку, Копани и Верхнюю Терсу враг обстрелял семь раз, применив реактивные системы залпового огня.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Россия атаковала в Запорожье торгово-развлекательный центр. Обстрел произошел в воскресенье, 25 октября, и привел к серьезным разрушениям и масштабному пожару.

Между тем в ночь на 27 октября российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами, поразив район Южного моста. В результате атаки инфраструктурный объект получил повреждения, из-за чего движение транспорта по эстакаде полностью ограничили как для автомобилей, так и для поездов метрополитена.

В связи с последствиями обстрела и мерами безопасности столичная подземка временно изменила график работы. В настоящее время как минимум две станции на этом участке линии закрыты для пассажиров, а специалисты экстренных служб оценивают масштабы разрушений.