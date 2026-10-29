Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ более 800 раз атаковала Запорожскую область: есть разрушения

РФ более 800 раз атаковала Запорожскую область: есть разрушения

Ua ru
29 октября 2026 07:45
Россия нанесла 849 ударов по Запорожской области: зафиксированы разрушения facebook.com/DSNSZP
Спасатели устраняют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNSZP

Российские войска за сутки нанесли 849 ударов по 44 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак были повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сопредседателя Совета обороны Запорожской области Ивана Федорова в четверг, 29 октября.

Реклама

Последствия атак РФ на Запорожскую область

В течение суток российские оккупанты атаковали населенные пункты Запорожской области с помощью авиации, беспилотников, реактивных систем залпового огня и артиллерии.

В частности, войска РФ нанесли 20 авиаударов по Комышувасе, Заречному, Веселянке, Новорозовке, Ясной Поляне, Одаровке, Таврийске, Любимовке, Горком, Новоселовке, Гуляйпольске, Егоровке и Вильнянке.

Кроме того, 662 беспилотника различных модификаций, преимущественно FPV-дроны, атаковали Запорожье, Речное, Новояковлевку, Запасное, Новоалександровку, Новофедоровку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Копани, Гуляйпольское, Воздвижівку, Гирке, Доброполье, Ровно, Рождественку, Червоную Криницу, Новоселовку, Придорожное, Преображенку, Новопавловку, Косовцево, Новое Запорожье, Верхнюю Терсу и Тернуватое.

Читайте также:

Также зафиксировано шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Комышувасе, Таврийскому, Веселянке и Орехову.

Еще 161 артиллерийский удар пришелся на Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Преображенку, Чаривное, Белогорье, Новоселовку, Гуляйпольское, Горкое, Верхнюю Терсу, Воздвиживку, Доброполье, Новое Запорожье и Косовцево.

По информации, обнародованной Иваном Федоровым, за сутки поступило 87 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

null
Скриншот сообщения Федорова/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в Запорожье вечером 27 октября российский FPV-дрон пытался атаковать муниципальный автобус с пассажирами. Антидроновая сетка задержала беспилотник и не дала ему поразить транспорт, который получил незначительные повреждения. Все пассажиры остались невредимыми.

Новини.LIVE писали, что российские войска в течение суток 27 октября нанесли 846 ударов по 41 населенному пункту Запорожской области. Для атак оккупанты использовали 619 беспилотников, 17 раз применили тактическую авиацию, а также артиллерию и РСЗО. В результате обстрелов в Запорожском районе пострадали два человека, зафиксировано 69 сообщений о повреждениях жилья, автомобилей и инфраструктуры.

Запорожье Запорожская область обстрелы Иван Федоров война в Украине атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации