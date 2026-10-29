Спасатели устраняют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNSZP

Российские войска за сутки нанесли 849 ударов по 44 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак были повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сопредседателя Совета обороны Запорожской области Ивана Федорова в четверг, 29 октября.

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Последствия атак РФ на Запорожскую область

В течение суток российские оккупанты атаковали населенные пункты Запорожской области с помощью авиации, беспилотников, реактивных систем залпового огня и артиллерии.

В частности, войска РФ нанесли 20 авиаударов по Комышувасе, Заречному, Веселянке, Новорозовке, Ясной Поляне, Одаровке, Таврийске, Любимовке, Горком, Новоселовке, Гуляйпольске, Егоровке и Вильнянке.

Кроме того, 662 беспилотника различных модификаций, преимущественно FPV-дроны, атаковали Запорожье, Речное, Новояковлевку, Запасное, Новоалександровку, Новофедоровку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Копани, Гуляйпольское, Воздвижівку, Гирке, Доброполье, Ровно, Рождественку, Червоную Криницу, Новоселовку, Придорожное, Преображенку, Новопавловку, Косовцево, Новое Запорожье, Верхнюю Терсу и Тернуватое.

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Также зафиксировано шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Комышувасе, Таврийскому, Веселянке и Орехову.

Еще 161 артиллерийский удар пришелся на Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Преображенку, Чаривное, Белогорье, Новоселовку, Гуляйпольское, Горкое, Верхнюю Терсу, Воздвиживку, Доброполье, Новое Запорожье и Косовцево.

По информации, обнародованной Иваном Федоровым, за сутки поступило 87 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Скриншот сообщения Федорова/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в Запорожье вечером 27 октября российский FPV-дрон пытался атаковать муниципальный автобус с пассажирами. Антидроновая сетка задержала беспилотник и не дала ему поразить транспорт, который получил незначительные повреждения. Все пассажиры остались невредимыми.

Новини.LIVE писали, что российские войска в течение суток 27 октября нанесли 846 ударов по 41 населенному пункту Запорожской области. Для атак оккупанты использовали 619 беспилотников, 17 раз применили тактическую авиацию, а также артиллерию и РСЗО. В результате обстрелов в Запорожском районе пострадали два человека, зафиксировано 69 сообщений о повреждениях жилья, автомобилей и инфраструктуры.