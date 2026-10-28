Обстрелянный автобус. Фото: Запорожская ОВА

В Запорожье вечером 27 октября, во вторник, FPV-дрон РФ пытался нанести удар по муниципальному автобусу, в котором в тот момент находились пассажиры. Известно, что антидроновая сетка остановила ударный БПЛА, поскольку он запутался в защитном сооружении.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин, передает Новини.LIVE.

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В Запорожье антидроновая сетка защитила автобус от FPV-дрона

Глава Запорожской ОВА сообщил, что 27 октября, около 22:30, российский FPV-дрон пытался нанести удар по муниципальному автобусу, но ему это не удалось. Пассажиров защитила антидроновая сетка, она задержала ударный беспилотник, не дав ему поразить транспорт.

В то же время в результате этого автобус получил незначительные повреждения. Как отметил Семикин, самое главное — то, что все пассажиры остались целыми и невредимыми.

Чиновник отметил, что таким образом защитная конструкция доказала свою эффективность против БПЛА.

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"Это ещё одно доказательство того, насколько важно защищать наши дороги антидроновыми сетками. Продолжаем эту работу", — написал он.

Пост Семикина. Скриншот: Telegram

Повреждения автобуса. Фото: Запорожская ОВА

Антидроновая сетка. Фото: Запорожская ОВА

Мы писали, что Запорожская область регулярно подвергается обстрелам со стороны РФ. Только за сутки российская армия 908 раз нанесла удары по 59 селам и городам региона. В результате атаки пострадали люди, среди них — несовершеннолетний.

Новини.LIVE сообщали, что недавно российские войска атаковали торговый центр в Запорожье, на месте попадания возник пожар. К счастью, пострадавших нет.