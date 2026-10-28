Атакований автобус. Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі ввечері 27 жовтня, у вівторок, FPV-дрон РФ намагався ударити муніципальний автобус, в той момент там знаходились пасажири. Відомо, що антидронова сітка зупинила ударний БпЛА, адже він заплутався в захисній споруді.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, передає Новини.LIVE.

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У Запоріжжі антидронова сітка захистила автобус від FPV-дрона

Очільник Запорізької ОВА повідомив, що 27 жовтня, близько о 22:30, російський FPV-дрон намагався ударити по муніципальному автобусу, але йому це не вдалось. Пасажирів захистила антидронова сітка, вона затримала ударний безпілотник, не давши уразити транспорт.

Водночас внаслідок цього автобус зазнав незначних пошкоджень. Як зазначив Семікін, найголовнішим є те, що усі пасажири залишились цілими та неушкодженими.

Посадовець зазначив, що таким чином захисна конструкція довела свою дієвість проти БпЛА.

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"Це ще один доказ того, наскільки важливо захищати наші дороги антидроновими сітками. Продовжуємо цю роботу", — написав він.

Допис Семікіна. Скриншот: Telegram

Пошкодження в автобуса. Фото: Запорізька ОВА

Антидронова сітка. Фото: Запорізька ОВА

Ми писали, що Запорізька область регулярно обстрілюється РФ. Тільки за одну добу російська армія 908 разів вдарили по 59 селах та містах регіону. Внаслідок атаки травмувались люди, серед них неповнолітній.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно російські війська атакували торговельний центр у Запоріжжі, на місці влучання виникла пожежа. На щастя, постраждалих немає.