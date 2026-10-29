Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Украины

Во время ночного удара 29 октября по территории Ровенской области российские войска поразили гражданское предприятие в Сарненском районе. В результате вражеского обстрела погиб мужчина. На месте инцидента вспыхнул пожар, который уже успешно ликвидировали подразделения спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, передает Новини.LIVE.

Реклама

Россия нанесла удар по гражданскому предприятию в Сарненском районе

В ночь на 29 октября Российская Федерация совершила очередную атаку, под ударом которой оказалась Ровенская область.

Пожар в результате атаки в Сарненском районе. Фото: ГСЧС Ровенской области

Целью вражеских сил стало одно из гражданских предприятий, расположенное на территории Сарненского района. В результате российской атаки погиб мужчина, находившийся на объекте.

Пожар в результате удара РФ по предприятию. Фото: ГСЧС Ровенской области

Сразу после попадания на территории атакованного предприятия вспыхнул пожар. На место происшествия немедленно выехали подразделения спасателей.

Читайте также:

В результате атаки загорелись грузовики. Фото: ГСЧС Ровенской области

Пожарным удалось оперативно взять ситуацию под контроль и полностью ликвидировать возгорание. К ликвидации последствий и фиксации преступления подключились все соответствующие профильные службы.

В настоящее время специалисты продолжают свою работу на месте происшествия, выясняя окончательные детали ночного удара по мирному объекту Ровенской области.

Новини.LIVE сообщали, что российские войска не прекращают ежедневного террора в прифронтовых регионах, нанеся за сутки 849 ударов по 44 городам и селам Запорожской области. Попадания зафиксированы в жилых домах, частных автомобилях и инфраструктурных сооружениях, однако среди гражданского населения погибших и раненых нет.

В то же время в Харьковской области враг целенаправленно нанес удар по гуманитарной колонне. Во время движения к селу Зеленый Гай Чугуевского района российский FPV-дрон поразил броневик эвакуационной спецгруппы полиции "Белые ангелы", которая ехала вместе с представителями Красного Креста спасать мирных жителей.

В Сумской области продолжается ликвидация последствий вражеских атак на энергетику. На данный момент город Конотоп остается полностью обесточенным уже пятые сутки подряд. Для координации восстановительных работ премьер-министр Сергей Корецкий провел экстренные переговоры с городскими властями по вопросу срочного восстановления электроснабжения критически важной инфраструктуры и жилых районов.