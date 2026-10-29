Россияне атаковали предприятие в Ровенской области: фото ГСЧС
Во время ночного удара 29 октября по территории Ровенской области российские войска поразили гражданское предприятие в Сарненском районе. В результате вражеского обстрела погиб мужчина. На месте инцидента вспыхнул пожар, который уже успешно ликвидировали подразделения спасателей.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, передает Новини.LIVE.
Россия нанесла удар по гражданскому предприятию в Сарненском районе
В ночь на 29 октября Российская Федерация совершила очередную атаку, под ударом которой оказалась Ровенская область.
Целью вражеских сил стало одно из гражданских предприятий, расположенное на территории Сарненского района. В результате российской атаки погиб мужчина, находившийся на объекте.
Сразу после попадания на территории атакованного предприятия вспыхнул пожар. На место происшествия немедленно выехали подразделения спасателей.
Пожарным удалось оперативно взять ситуацию под контроль и полностью ликвидировать возгорание. К ликвидации последствий и фиксации преступления подключились все соответствующие профильные службы.
В настоящее время специалисты продолжают свою работу на месте происшествия, выясняя окончательные детали ночного удара по мирному объекту Ровенской области.
Новини.LIVE сообщали, что российские войска не прекращают ежедневного террора в прифронтовых регионах, нанеся за сутки 849 ударов по 44 городам и селам Запорожской области. Попадания зафиксированы в жилых домах, частных автомобилях и инфраструктурных сооружениях, однако среди гражданского населения погибших и раненых нет.
В то же время в Харьковской области враг целенаправленно нанес удар по гуманитарной колонне. Во время движения к селу Зеленый Гай Чугуевского района российский FPV-дрон поразил броневик эвакуационной спецгруппы полиции "Белые ангелы", которая ехала вместе с представителями Красного Креста спасать мирных жителей.
В Сумской области продолжается ликвидация последствий вражеских атак на энергетику. На данный момент город Конотоп остается полностью обесточенным уже пятые сутки подряд. Для координации восстановительных работ премьер-министр Сергей Корецкий провел экстренные переговоры с городскими властями по вопросу срочного восстановления электроснабжения критически важной инфраструктуры и жилых районов.