Пожежа на підприємстві. Фото: t.me/oleksandrkoval_rv

Російські війська атакували цивільне підприємство на Сарненщині Рівненської області. Унаслідок ворожого удару загинув чоловік.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, передає Новини.LIVE.

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Росія атакувала цивільне підприємство на Рівненщині

За словами Олександра Коваля, після атаки на підприємстві виникла пожежа. Рятувальники оперативно працювали над її локалізацією та змогли зупинити поширення вогню.

Повідомлення Олександра Коваля. Фото: скриншот

Наразі на місці події перебувають відповідні служби. Вони продовжують працювати після ворожого удару.

Як повідомляли Новини.LIVE, 20 жовтня російські війська неодноразово атакували гіпермаркет на Рівненщині. Внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей, а на об’єкті виникла масштабна пожежа. За даними ДСНС, гасіння ускладнювали значне пожежне навантаження та загроза повторних ударів, через що рятувальникам доводилося відходити в безпечні місця.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 16 жовтня російські війська атакували Рівненщину реактивними безпілотниками. Найбільше постраждало місто Рівне: загинув 63-річний чоловік, ще двоє людей — 70-річна жінка та 51-річний чоловік — зазнали травм.