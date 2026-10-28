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Головна Новини дня РФ атакувала цивільне підприємство на Рівненщині: є загиблий

РФ атакувала цивільне підприємство на Рівненщині: є загиблий

Ua ru
28 жовтня 2026 21:39
Атака на Рівненщині: на Сарненщині загинув чоловік t.me/oleksandrkoval_rv
Пожежа на підприємстві. Фото: t.me/oleksandrkoval_rv

Російські війська атакували цивільне підприємство на Сарненщині Рівненської області. Унаслідок ворожого удару загинув чоловік. 

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, передає Новини.LIVE.

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Росія атакувала цивільне підприємство на Рівненщині

За словами Олександра Коваля, після атаки на підприємстві виникла пожежа. Рятувальники оперативно працювали над її локалізацією та змогли зупинити поширення вогню.

РФ атакувала цивільне підприємство на Рівненщині: є загиблий - фото 1
Повідомлення Олександра Коваля. Фото: скриншот

Наразі на місці події перебувають відповідні служби. Вони продовжують працювати після ворожого удару.

Як повідомляли Новини.LIVE, 20 жовтня російські війська неодноразово атакували гіпермаркет на Рівненщині. Внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей, а на об’єкті виникла масштабна пожежа. За даними ДСНС, гасіння ускладнювали значне пожежне навантаження та загроза повторних ударів, через що рятувальникам доводилося відходити в безпечні місця.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 16 жовтня російські війська атакували Рівненщину реактивними безпілотниками. Найбільше постраждало місто Рівне: загинув 63-річний чоловік, ще двоє людей — 70-річна жінка та 51-річний чоловік — зазнали травм.

пожежа Рівненська область рятувальники війна в Україні атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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