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Главная Новости дня РФ атаковала гражданское предприятие в Ровенской области: есть погибший

РФ атаковала гражданское предприятие в Ровенской области: есть погибший

Ua ru
28 октября 2026 21:39
Нападение в Ровенской области: в Сарненском районе погиб мужчина t.me/oleksandrkoval_rv
Пожар на предприятии. Фото: t.me/oleksandrkoval_rv

Российские войска атаковали гражданское предприятие в Сарненском районе Ровенской области. В результате вражеского удара погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль, передает Новини.LIVE.

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Россия атаковала гражданское предприятие в Ровенской области

По словам Александра Коваля, после атаки на предприятии возник пожар. Спасатели оперативно работали над его локализацией и смогли остановить распространение огня.

РФ атаковала гражданское предприятие в Ровенской области: есть погибший - фото 1
Сообщение Александра Коваля. Фото: скриншот

В настоящее время на месте происшествия находятся соответствующие службы. Они продолжают работать после вражеского удара.

Как сообщали Новини.LIVE, 20 октября российские войска неоднократно атаковали гипермаркет в Ровенской области. В результате обстрела ранения получили четверо человек, а на объекте возник масштабный пожар. По данным ГСЧС, тушение затрудняли значительная пожарная нагрузка и угроза повторных ударов, из-за чего спасателям приходилось отходить в безопасные места.

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Как сообщали Новини.LIVE, 16 октября российские войска атаковали Ровенскую область реактивными беспилотниками. Больше всего пострадал город Ровно: погиб 63-летний мужчина, ещё два человека — 70-летняя женщина и 51-летний мужчина — получили травмы.

пожар Ровенская область спасатели война в Украине атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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