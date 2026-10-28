РФ атаковала гражданское предприятие в Ровенской области: есть погибший
Российские войска атаковали гражданское предприятие в Сарненском районе Ровенской области. В результате вражеского удара погиб мужчина.
Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль, передает Новини.LIVE.
Россия атаковала гражданское предприятие в Ровенской области
По словам Александра Коваля, после атаки на предприятии возник пожар. Спасатели оперативно работали над его локализацией и смогли остановить распространение огня.
В настоящее время на месте происшествия находятся соответствующие службы. Они продолжают работать после вражеского удара.
Как сообщали Новини.LIVE, 20 октября российские войска неоднократно атаковали гипермаркет в Ровенской области. В результате обстрела ранения получили четверо человек, а на объекте возник масштабный пожар. По данным ГСЧС, тушение затрудняли значительная пожарная нагрузка и угроза повторных ударов, из-за чего спасателям приходилось отходить в безопасные места.
Как сообщали Новини.LIVE, 16 октября российские войска атаковали Ровенскую область реактивными беспилотниками. Больше всего пострадал город Ровно: погиб 63-летний мужчина, ещё два человека — 70-летняя женщина и 51-летний мужчина — получили травмы.