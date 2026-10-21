Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия атаковала гипермаркет в Ровенской области: четверо раненых

Россия атаковала гипермаркет в Ровенской области: четверо раненых

Ua ru
21 октября 2026 08:45
Россия атаковала гипермаркет в Ровенской области: четверо раненых и масштабный пожар ГСЧС
Последствия российского обстрела Ровенской области. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты атаковали гипермаркет в Ровенской области. В результате обстрела ранения получили четыре человека. После обстрела произошел масштабный пожар.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

Реклама

Российский обстрел Ровенской области

20 октября оккупанты неоднократно атаковали один из гипермаркетов Ровенской области, в результате чего вспыхнул пожар.

Російська атака на Рівненщину 20 жовтня
Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Ровенской области. Фото: ГСЧС

"Тушение затрудняли значительная пожарная нагрузка и угроза повторных ударов. Спасатели были вынуждены отходить в безопасные места", — говорится в сообщении.

Обстріл Рівненщини 20 жовтня
Спасатели на фоне поврежденного гипермаркета в Ровенской области. Фото: ГСЧС

Россия ранила четырех человек, трое из которых были госпитализированы.

Читайте также:
Удар Росії по Рівненщині 20 жовтня
Ликвидация пожара в гипермаркете. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар. К тушению были привлечены 46 спасателей и 13 единиц техники ГСЧС.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Полтавскую ОВА, 20 октября российские оккупанты атаковали Кременчуг. Вражеский дрон попал в здание учебного заведения, в результате чего произошел пожар.

А в результате российского удара по складу в пригороде Днепра погибли два человека и четверо получили ранения. В результате обстрела произошел масштабный пожар.

война ГСЧС Ровенская область обстрелы магазины
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации