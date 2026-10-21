Последствия российского обстрела Ровенской области. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты атаковали гипермаркет в Ровенской области. В результате обстрела ранения получили четыре человека. После обстрела произошел масштабный пожар.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Ровенской области

20 октября оккупанты неоднократно атаковали один из гипермаркетов Ровенской области, в результате чего вспыхнул пожар.

Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Ровенской области. Фото: ГСЧС

"Тушение затрудняли значительная пожарная нагрузка и угроза повторных ударов. Спасатели были вынуждены отходить в безопасные места", — говорится в сообщении.

Спасатели на фоне поврежденного гипермаркета в Ровенской области. Фото: ГСЧС

Россия ранила четырех человек, трое из которых были госпитализированы.

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Ликвидация пожара в гипермаркете. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар. К тушению были привлечены 46 спасателей и 13 единиц техники ГСЧС.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Полтавскую ОВА, 20 октября российские оккупанты атаковали Кременчуг. Вражеский дрон попал в здание учебного заведения, в результате чего произошел пожар.

А в результате российского удара по складу в пригороде Днепра погибли два человека и четверо получили ранения. В результате обстрела произошел масштабный пожар.