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Главная Новости дня Россия нанесла удар по ТЦ в Ровенской области: есть раненые

Россия нанесла удар по ТЦ в Ровенской области: есть раненые

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20 октября 2026 15:03
Атака на торговый центр в Ровенской области: есть раненые t.me/oleksandrkoval_rv
Задымление в результате атаки РФ на торговый центр в Ровенской области. Фото: t.me/oleksandrkoval_rv

Российские войска атаковали торговый центр в Ровенской области. В результате вражеского удара возник пожар. По предварительным данным, ранения получили три человека, двое из них были госпитализированы.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль во вторник, 20 октября, сообщает Новини.LIVE.

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Россияне атаковали ТЦ в Ровенской области: какие последствия

Сегодня, 20 октября, российские военные нанесли удар по торговому центру в Ровенской области. Раздались мощные взрывы, возник пожар.

По предварительной информации, трое человек получили ранения, двое из них были доставлены в больницу. На месте происшествия возник пожар. Из-за него продукты горения активно распространяются, поэтому жителей близлежащих домов призвали закрыть окна.

Начальник Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил, что находится на месте происшествия вместе с представителями соответствующих служб.

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Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 19 октября российские войска атаковали Ровенскую область, поразив несколько объектов гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, ранения получили две женщины, при этом силы ПВО сбили значительное количество воздушных целей.

Новини.LIVE также сообщали, что 16 октября российские войска атаковали Ровенскую область реактивными беспилотниками, больше всего пострадал город Ровно. В результате удара погиб 63-летний мужчина, ещё два человека — 70-летняя женщина и 51-летний мужчина — получили травмы, но госпитализации не потребовалось. Российская атака повредила гражданские здания.

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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