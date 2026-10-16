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Главная Новости дня Россия атаковала Ровенскую область: есть погибший и пострадавшие

Россия атаковала Ровенскую область: есть погибший и пострадавшие

Ua ru
16 октября 2026 23:48
Армия РФ 16 октября 2026 года обстреляла Ровенскую область npu.gov.ua
Повреждения в Ровенской области в результате обстрела 16 октября 2026 года. Фото: npu.gov.ua

В течение дня в пятницу, 16 октября, россияне наносили удары реактивными беспилотниками по Ровенской области. Больше всего пострадал город Ровно. Там один человек погиб, а еще двое получили травмы. Есть повреждения гражданской инфраструктуры. 

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Новини.LIVE.

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Последствия обстрела Ровно 16 октября

Жертвой атаки стал 63-летний мужчинаТравмированных двое: 70-летняя женщина и 51-летний мужчина, у которого диагностировали перелом плеча и акубаротравму. Обоим пострадавшим госпитализация не потребовалась: им оказали помощь на месте.

Повреждения на Ровенщине после обстрела 16 октября 2026 года
Повреждения в доме в Ровенской области после обстрела 16 октября 2026 года. Фото: npu.gov.ua

Атака повредила гражданские здания. По состоянию на 23:00 о повреждении имущества правоохранителям сообщили 211 человек.

На местах российских ударов работают полицейские и представители СБУ. Патрульные регулируют движение, а взрывотехники проверяют локации, где произошли попадания и упали обломки.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на НЭК "Укрэнерго" сообщал, что в Ровенской области в результате обстрела 16 октября произошло отключение электроэнергии. Получила повреждения энергетическая инфраструктура. Российские беспилотники нанесли удары по энергообъектам. 

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Волынской областной военной администрации Романа Романюка сообщал, что 16 октября Волынская область оказалась под ударами "Шахедов". В Ковеле горели грузовики. Пострадал один человек.

Ровенская область обстрелы война в Украине погибшие пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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