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Головна Новини дня РФ атакувала Рівненщину: є загиблий і постраждалі

РФ атакувала Рівненщину: є загиблий і постраждалі

Ua ru
16 жовтня 2026 23:48
Армія РФ 16 жовтня 2026 року обстріляла Рівненщину npu.gov.ua
Пошкодження на Рівненщині внаслідок обстрілу 16 жовтня 2026 року. Фото: npu.gov.ua

Упродовж дня в п'ятницю, 16 жовтня, росіяни завдавали ударів реактивними безпілотниками по Рівненщині. Найбільше постраждало місто Рівне. Там одна людина загинула, а ще двоє — зазнали травм. Є пошкодження цивільної інфраструктури. 

Про це повідомили в Національній поліції України, передає Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілу Рівного 16 жовтня

Жертвою атаки став 63-річний чоловік. Травмованих двоє: 70-річна жінка і 51-річний чоловік, якому діагностували перелом плеча і акубаротравму. Обом потерпілим госпіталізація не знадобилася: їм надали допомогу на місці.

Пошкодження на Рівненщині після обстрілу 16 жовтня 2026 року
Пошкодження в будинку на Рівненщині після обстрілу 16 жовтня 2026 року. Фото: npu.gov.ua

Атака пошкодила цивільні будівлі. Станом на 23:00 про пошкодження майна правоохороням повідомили 211 людей.

На місцях російських ударів працюють поліцейські та представники СБУ. Патрульні регулюють рух, а вибухотехніки перевіряють локації, де сталися влучання та впали уламки.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на НЕК "Укренерго" повідомляв, що на Рівненщині внаслідок обстрілу 16 жовтня виникло знеструмлення. Зазнала пошкоджень енергетична інфраструктура. Російські безпілотники вдарили по енергооб'єктах. 

Також Новини.LIVE з посиланням на голову Волинської обласної військової адміністрації Романа Романюка писав, що 16 жовтня Волинська область опипилася під ударами "Шахедів". У Ковелі горіли вантажівки. Постраждала людина.

Рівненська область обстріли війна в Україні загиблі постраждалі
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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