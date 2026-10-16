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Головна Новини дня У Ковелі після атаки РФ горять десять вантажівок

У Ковелі після атаки РФ горять десять вантажівок

Ua ru
16 жовтня 2026 17:29
Атака РФ на Волинь 16 жовтня: у Ковелі горять вантажівки, є постраждалий
Рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки атаки РФ на Волині. Фото: ДСНС Волині

У п'ятницю, 16 жовтня, російські війська атакували Волинську область ударними безпілотниками типу "Шахед", зокрема реактивними, внаслідок чого постраждали об'єкти в Луцьку та Ковелі. В обласному центрі повторно зазнало ураження підприємство з іноземними інвестиціями, а в Ковелі після ударів загорілися близько десяти вантажних автомобілів із напівпричепами, також відомо про одного постраждалого.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на оперативну інформацію голови Волинської обласної військової адміністрації Романа Романюка.

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Рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки атаки РФ на Волині. Фото: ДСНС Волині

Наслідки атаки РФ на Луцьк і Ковель

За інформацією очільника Волинської ОВА, станом на 16:20 область продовжувала перебувати під атакою російських ударних безпілотників, серед яких були й реактивні "Шахеди".

У Луцьку повторного ураження зазнало підприємство з іноземними інвестиціями. Подробиць щодо масштабів пошкоджень наразі немає.

У Ковелі внаслідок російського удару виникла пожежа. За попередніми даними, горять близько десяти вантажних автомобілів із напівпричепами. Крім того, під ударом опинився місцевий митний термінал.

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В обласній військовій адміністрації підтвердили інформацію про одного постраждалого. Його стан та обставини отримання травм поки не уточнюються.

В ОВА закликали жителів Волині залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та не нехтувати правилами безпеки.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що після російської атаки Луцьк залишився без електропостачання. Міський голова Ігор Поліщук заявив, що відновлення світла може тривати до доби. Через знеструмлення у місті також виникли перебої з водопостачанням.

Також Новини.LIVE писав, що російські війська атакували західні області України ударними безпілотниками. У Луцьку було пошкоджено підприємство з іноземними інвестиціями, а в окремих районах Волині зникло електропостачання. На місцях ударів працювали рятувальники та інші екстрені служби.

обстріли Луцьк Волинська область війна в Україні Волинь
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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