Нападение РФ на Волынь 16 октября: в Ковеле горят грузовики, есть пострадавший

Спасатели ГСЧС устраняют последствия нападения РФ на Волыни. Фото: ГСЧС Волыни

В пятницу, 16 октября, российские войска атаковали Волынскую область ударными беспилотниками типа "Шахед", в том числе реактивными, в результате чего пострадали объекты в Луцке и Ковеле. В областном центре повторно подверглось удару предприятие с иностранными инвестициями, а в Ковеле после ударов загорелись около десяти грузовых автомобилей с полуприцепами. Также известно об одном пострадавшем.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на оперативную информацию главы Волынской областной военной администрации Романа Романюка.

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Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия атаки РФ на Волыни. Фото: ГСЧС Волыни

Последствия атаки РФ на Луцк и Ковель

По информации главы Волынской ОВА, по состоянию на 16:20 область продолжала подвергаться атаке российских ударных беспилотников, среди которых были и реактивные "Шахеды".

В Луцке повторному удару подверглось предприятие с иностранными инвестициями. Подробностей о масштабах повреждений пока нет.

В Ковеле в результате российского удара возник пожар. По предварительным данным, горят около десяти грузовых автомобилей с полуприцепами. Кроме того, под удар попал местный таможенный терминал.

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В областной военной администрации подтвердили информацию об одном пострадавшем. Его состояние и обстоятельства получения травм пока не уточняются.

В ОВА призвали жителей Волыни оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и не пренебрегать правилами безопасности.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что после российской атаки Луцк остался без электроснабжения. Городской голова Игорь Полищук заявил, что восстановление подачи электроэнергии может занять до суток. Из-за обесточивания в городе также возникли перебои с водоснабжением.

Также Новини.LIVE писал, что российские войска атаковали западные области Украины ударными беспилотниками. В Луцке было повреждено предприятие с иностранными инвестициями, а в отдельных районах Волыни пропало электроснабжение. На местах ударов работали спасатели и другие экстренные службы.