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Главная Новости дня В Ровенской области ночью РФ атаковала гражданскую инфраструктуру, есть раненые

В Ровенской области ночью РФ атаковала гражданскую инфраструктуру, есть раненые

Ua ru
19 октября 2026 07:51
Ночная атака на Ровенскую область: повреждены гражданские объекты facebook.com/DSNS.GOV.UA
Спасатели на месте пожара. Фото иллюстративное: facebook.com/DSNS.GOV.UA

В ночь на 19 октября российские войска атаковали Ровенскую область и нанесли удары по нескольким объектам гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, ранения получили две женщины, при этом украинская противовоздушная оборона сбила немало воздушных целей.

О последствиях ночной атаки сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль, передает Новини.LIVE.

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Повідомлення Олександра Коваля про нічну атаку на Рівненщину проти 19 жовтня
Александр Коваль о ночной атаке РФ. Скриншот: t.me/oleksandrkoval_rv

Каковы последствия атаки на Ровенскую область

"В течение ночи силы ПВО отражают удары по Ровенской области. У нас немало сбитых целей", — отметил Александр Коваль.

Однако российские войска поразили несколько объектов гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, ранения получили две женщины. Пока неизвестно, в каких именно населенных пунктах произошли попадания и какие повреждения получили объекты.

Где в Ровенской области слышали взрывы

Ночью жители Ровно сообщали о серии взрывов. Воздушные силы ВСУ информировали о движении реактивных беспилотников в направлении областного центра и над территорией области.

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Местные мониторинговые сообщества также сообщали об угрозе для Здолбунова, Сарн и других населенных пунктов Ровенской области.

На момент публикации информация о последствиях российской атаки уточняется.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 18 октября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Тернопольской и Ровенской областей. Из-за ударов часть потребителей осталась без электроэнергии, а в Ровно и окрестностях возникли пожары.

Также Новини.LIVE писали о том, что украинский дизайнер Андре Тан сообщил о повреждении своего магазина в Ровно в результате российской атаки. Заведение располагалось в торгово-развлекательном центре, в который попал российский беспилотник. В магазине разбились витрины и были повреждены стены. По словам дизайнера, обошлось без пострадавших.

Ровно Ровенская область обстрелы война в Украине атака России на Украину
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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