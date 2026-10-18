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Главная Новости дня В Ровно из-за российской атаки был разрушен магазин Андре Тана

В Ровно из-за российской атаки был разрушен магазин Андре Тана

Ua ru
18 октября 2026 19:27
Андре Тан сообщил о разрушении магазина бренда в Ровно
Украинский дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official

Украинский дизайнер Андре Тан сообщил о разрушении своего фирменного магазина в Ровно в результате российской атаки. Магазин располагался в торгово-развлекательном центре, в здание которого попал российский беспилотник. Витрины магазина разбиты, а стены повреждены. К счастью, никто не пострадал.

Об этом дизайнер рассказал в своём Instagram, сообщает Новини.LIVE.

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Что известно о разрушении магазина Андре Тана

По словам Андре Тана, магазин в Ровно был одним из первых заведений его бренда. Дизайнер отметил, что сотрудничество с местными партнерами длилось более 15 лет, поэтому разрушение стало для него особенно болезненной потерей.

"Сегодня мне очень-очень больно. Знаете, почему? Потому что снова разрушен магазин Андре Тана, и на этот раз в городе Ровно. Для меня это особая история, ведь Ровно — один из самых первых наших партнеров, который поверил в бренд. Мы вместе росли, мечтали, преодолевали трудности. Сегодня видеть, как всё это, что мы строили более 15 лет, разрушено — мне невыносимо больно", — поделился дизайнер.

Андре Тан подчеркнул, что повреждение помещения — не самая большая потеря, ведь за каждым магазином стоят люди, их семьи и планы на будущее. Он поблагодарил команду за стойкость и заверил, что бренд продолжит работать и восстановит поврежденное.

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"Самое страшное — это не разрушенные стены и не разбитые витрины. За каждым магазином стоят семьи, мечты и надежды на завтрашний день. Я безмерно благодарен нашей команде за силу и стойкость. Мы уже не раз теряли магазины, мы вкладывали в них душу, но нас не сломить. Можно разрушить стены, но невозможно разрушить нашу с вами веру и желание жить и творить каждый день", — заверил дизайнер.

Также Андре Тан призвал поддержать команду бренда заказами в интернет-магазине.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска атаковали Тернопольскую область и повредили энергетическую инфраструктуру. В материале речь идет о последствиях российского удара по региону.

Также Новини.LIVE писали, что в результате обстрела Полтавской общины погиб мужчина, а ещё четверо человек получили ранения. В материале рассказывается о погибших и пострадавших в результате российской атаки.

Андре Тан Ровно известные бренды разрушения атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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