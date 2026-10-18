Андре Тан повідомив про руйнування магазину бренду в Рівному

Український дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official

Український дизайнер Андре Тан повідомив про руйнування свого брендованого магазину в Рівному внаслідок російської атаки. Заклад розташовувався в торговельно-розважальному центрі, по будівлі якого влучив російський безпілотник. Вітрини магазину розбиті, а стіни пошкоджені. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це дизайнер розповів у своєму Instagram, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про руйнування магазину Андре Тана

За словами Андре Тана, магазин у Рівному був одним із перших закладів його бренду. Дизайнер зазначив, що співпраця з місцевими партнерами тривала понад 15 років, тому руйнування стало для нього особливо болісною втратою.

"Сьогодні мені дуже-дуже боляче. Знаєте чому? Бо знову зруйновано магазин Андре Тана і цього разу в місті Рівне. Для мене це особлива історія, адже Рівне — це один із найперших наших партнерів, який повірив у бренд. Ми разом зростали, мріяли, долали труднощі. Сьогодні бачити, як все це, що ми будували понад 15 років зруйновано — мені нестерпно боляче", — поділився дизайнер.

Андре Тан наголосив, що пошкодження приміщення — не найбільша втрата, адже за кожним магазином стоять люди, їхні родини та плани на майбутнє. Він подякував команді за витримку й запевнив, що бренд продовжить працювати та відновить пошкоджене.

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"Найстрашніше — це не зруйновані стіни і не розбиті вітрини. За кожним магазином стоять родини, мрії та надії на завтрашній день. Я безмежно вдячний нашій команді за силу та витримку. Ми вже не раз втрачали магазини, ми в них вкладали душу, але нас не зламати. Можна зруйнувати стіни, але неможливо зруйнувати нашу з вами віру та бажання жити і творити щодня", — запевнив дизайнер.

Також Андре Тан закликав підтримати команду бренду замовленнями в інтернет-магазині.

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