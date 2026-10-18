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Головна Новини дня Обстріл Полтавської громади: загинув чоловік, четверо людей травмовані

Обстріл Полтавської громади: загинув чоловік, четверо людей травмовані

Ua ru
18 жовтня 2026 10:52
Російський обстріл Полтавської громади 17 жовтня: загиблий і четверо поранених Національна поліція України
Співробітники поліції та СБУ документують наслідки російського обстрілу Полтавської громади. Фото: Національна поліція України

Російські війська 17 жовтня обстріляли Полтавську громаду. Унаслідок атаки загинув чоловік 1967 року народження, ще четверо людей дістали травми. Також пошкоджені житлові будинки місцевих мешканців. На місці працювали екстрені служби. 

Про це повідомила Національна поліція України, передає Новини.LIVE.

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  • Зруйнований будинок після обстрілу Полтавської громади 17 жовтня
    Один із житлових будинків, пошкоджених унаслідок російської атаки. Фото: Національна поліція України
  • Поліція та СБУ документують наслідки російського обстрілу Полтавської громади
    Слідчі фіксують наслідки російської атаки на Полтавщину. Фото: Національна поліція України
  • Російський удар пошкодив будинки у Полтавській громаді
    Наслідки російського удару по Полтавській громаді. Фото: Національна поліція України
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  • Зруйнований будинок після обстрілу Полтавської громади 17 жовтня
  • Поліція та СБУ документують наслідки російського обстрілу Полтавської громади
  • Російський удар пошкодив будинки у Полтавській громаді

Наслідки обстрілу Полтавської громади

За попередніми даними, внаслідок російського удару загинув чоловік 1967 року народження. Ще четверо людей дістали травми.

Також пошкоджені житлові будинки місцевих мешканців. Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов повідомив, що на місці працювали екстрені служби, які допомагають місцевим жителям. До ліквідації наслідків залучили рятувальників, поліцейських, вибухотехніків, медиків, волонтерів і комунальні служби.

Слідчі поліції та СБУ документують наслідки атаки під процесуальним керівництвом прокуратури. Зібрані правоохоронцями матеріали мають стати доказами в міжнародних судах для притягнення Росії до юридичної відповідальності за скоєне.

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Поліція нагадала правила безпеки

Правоохоронці закликають громадян не ігнорувати повітряні тривоги та дбати про безпеку дітей. Окремо поліція застерігає від контакту з небезпечними предметами, які можуть залишатися після обстрілів.

"Самостійно переміщувати чи торкатися залишків ракет, нерозірваних боєприпасів та частин БпЛА категорично заборонено та небезпечно для життя", — наголосили в поліції.

Якщо ви виявили підозрілий предмет, потрібно відійти на безпечну відстань і повідомити про знахідку поліцію або ДСНС.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVЕ повідомляли, що в ніч проти 18 жовтня російські війська атакували об’єкти критичної інфраструктури Вінниччини. Унаслідок удару в області сталися відключення електроенергії. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Також Новини.LIVЕ писали про те, що російські війська також двічі вдарили по Запоріжжю. Загинула 27-річна жінка, ще двоє людей — 58-річна жінка та шестирічна дівчинка — дістали поранення. Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, автомобілі та будівля закладу освіти. Комунальні служби прибирали уламки й допомагали містянам усувати наслідки обстрілу.

обстріли Полтава війна в Україні поранення загиблі атака Росії на Україну
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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