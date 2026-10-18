Сотрудники полиции и СБУ фиксируют последствия российского обстрела Полтавской общины. Фото: Национальная полиция Украины

17 октября российские войска обстреляли Полтавскую громаду. В результате атаки погиб мужчина 1967 года рождения, ещё четверо человек получили травмы. Также были повреждены жилые дома местных жителей. На месте работали экстренные службы.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает Новини.LIVЕ.

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Один из жилых домов, поврежденных в результате российской атаки. Фото: Национальная полиция Украины

Следователи фиксируют последствия российской атаки на Полтавскую область. Фото: Национальная полиция Украины

Последствия российского удара по Полтавской общине. Фото: Национальная полиция Украины 1 / 3





Последствия обстрела Полтавской общины

По предварительным данным, в результате российского удара погиб мужчина 1967 года рождения. Еще четверо человек получили травмы.

Также повреждены жилые дома местных жителей. Начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев сообщил, что на месте работали экстренные службы, которые оказывают помощь местным жителям. К ликвидации последствий были привлечены спасатели, полицейские, взрывотехники, медики, волонтеры и коммунальные службы.

Следователи полиции и СБУ документируют последствия атаки под процессуальным руководством прокуратуры. Собранные правоохранителями материалы должны стать доказательствами в международных судах для привлечения России к юридической ответственности за содеянное.

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Правоохранители призывают граждан не игнорировать воздушные тревоги и заботиться о безопасности детей. Отдельно полиция предостерегает от контакта с опасными предметами, которые могут оставаться после обстрелов.

"Самостоятельно перемещать или прикасаться к остаткам ракет, неразорвавшихся боеприпасов и частям БПЛА категорически запрещено и опасно для жизни", — подчеркнули в полиции.

Если вы обнаружили подозрительный предмет, нужно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке в полицию или ГСЧС.

Напомним, ранее Новини.LIVЕ сообщали, что в ночь на 18 октября российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры Винницкой области. В результате удара в регионе произошли отключения электроэнергии. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Также Новини.LIVЕ писали о том, что российские войска дважды нанесли удары по Запорожью. Погибла 27-летняя женщина, ещё два человека — 58-летняя женщина и шестилетняя девочка — получили ранения. В результате атаки повреждены жилые дома, автомобили и здание учебного заведения. Коммунальные службы убирали обломки и помогали горожанам устранять последствия обстрела.