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Головна Новини дня Росія атакувала Тернопільщину: пошкоджено енергоінфраструктуру

Росія атакувала Тернопільщину: пошкоджено енергоінфраструктуру

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18 жовтня 2026 17:59
Росія атакувала енергоінфраструктуру Тернопільщини: спалахнули пожежі ДСНС
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Тернопільщини. Фото: ДСНС

Російські окупанти у неділю, 18 жовтня, атакували Тернопільську область. Внаслідок обстрілу сталися пожежі на обʼєктах енергетичної інфраструктури. Рятувальники ліквідували вогонь.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Тернопільщини 18 жовтня

"18 жовтня російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру області. Внаслідок влучань виникли пожежі", — йдеться у повідомленні.

До ліквідації наслідків російської атаки на енергоінфраструктуру Тернопільщини залучали пожежно-рятувальні та піротехнічні підрозділи ДСНС, поліцейських та представників інших служб.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Нацполіцію, 17 жовтня російські окупанти атакували Полтавщину. Внаслідок обстрілу загинув чоловік та четверо осіб отримали поранення.

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А у ніч проти 18 жовтня загарбники атакували критичну інфраструктуру Вінницької області, внаслідок чого сталося відключення світла. Людей закликали не вмикати всі електроприлади одночасно, коли світло зʼявиться.

війна Тернопільська область обстріли енергосистема енергетика світло
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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