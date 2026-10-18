Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Тернопільщини. Фото: ДСНС

Російські окупанти у неділю, 18 жовтня, атакували Тернопільську область. Внаслідок обстрілу сталися пожежі на обʼєктах енергетичної інфраструктури. Рятувальники ліквідували вогонь.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

Реклама

Російський обстріл Тернопільщини 18 жовтня

"18 жовтня російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру області. Внаслідок влучань виникли пожежі", — йдеться у повідомленні.

До ліквідації наслідків російської атаки на енергоінфраструктуру Тернопільщини залучали пожежно-рятувальні та піротехнічні підрозділи ДСНС, поліцейських та представників інших служб.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Нацполіцію, 17 жовтня російські окупанти атакували Полтавщину. Внаслідок обстрілу загинув чоловік та четверо осіб отримали поранення.

Читайте також:

А у ніч проти 18 жовтня загарбники атакували критичну інфраструктуру Вінницької області, внаслідок чого сталося відключення світла. Людей закликали не вмикати всі електроприлади одночасно, коли світло зʼявиться.