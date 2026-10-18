Россия атаковала Тернопольскую область: повреждена энергетика
Российские оккупанты в воскресенье, 18 октября, атаковали Тернопольскую область. В результате обстрела возникли пожары на объектах энергетической инфраструктуры. Спасатели потушили огонь.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Тернопольской области 18 октября
"18 октября российские войска вновь атаковали энергетическую инфраструктуру области. В результате попаданий возникли пожары", — говорится в сообщении.
К ликвидации последствий российской атаки на энергоинфраструктуру Тернопольской области были привлечены пожарно-спасательные и пиротехнические подразделения ГСЧС, полицейские и представители других служб.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Нацполицию, 17 октября российские оккупанты атаковали Полтавскую область. В результате обстрела погиб мужчина, а четверо человек получили ранения.
А в ночь на 18 октября захватчики атаковали критически важную инфраструктуру Винницкой области, в результате чего произошло отключение электричества. Людей призвали не включать все электроприборы одновременно, когда свет появится.