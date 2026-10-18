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Главная Новости дня Россия атаковала Тернопольскую область: повреждена энергетика

Россия атаковала Тернопольскую область: повреждена энергетика

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18 октября 2026 17:59
Россия нанесла удар по энергоинфраструктуре Тернопольской области: вспыхнули пожары ГСЧС
Спасатели устраняют последствия российского обстрела Тернопольской области. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в воскресенье, 18 октября, атаковали Тернопольскую область. В результате обстрела возникли пожары на объектах энергетической инфраструктуры. Спасатели потушили огонь.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Тернопольской области 18 октября

"18 октября российские войска вновь атаковали энергетическую инфраструктуру области. В результате попаданий возникли пожары", — говорится в сообщении.

К ликвидации последствий российской атаки на энергоинфраструктуру Тернопольской области были привлечены пожарно-спасательные и пиротехнические подразделения ГСЧС, полицейские и представители других служб.

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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Нацполицию, 17 октября российские оккупанты атаковали Полтавскую область. В результате обстрела погиб мужчина, а четверо человек получили ранения.

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А в ночь на 18 октября захватчики атаковали критически важную инфраструктуру Винницкой области, в результате чего произошло отключение электричества. Людей призвали не включать все электроприборы одновременно, когда свет появится.

война Тернопольская область обстрелы энергосистема энергетика свет
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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