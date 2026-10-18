РФ атаковала энергообъекты на западе Украины: есть перебои с электроснабжением
Утром 18 октября российские войска нанесли удары по энергетической инфраструктуре Тернопольской и Ровенской областей. В Тернопольской области были зафиксированы попадания в Старом Вишневце, Кременце и Борсуковской общине, в результате чего часть потребителей осталась без электроэнергии. В Ровно и окрестностях после массированной атаки возникли пожары.
Об этом сообщил председатель Тернопольской областной государственной администрации Тарас Пастух, сообщает Новини.LIVE.
Каковы последствия атаки в Тернопольской области
Утром беспилотник поразил объект энергетики вблизи населённого пункта Старый Вишневец в Кременецком районе. В результате удара часть потребителей осталась без электроснабжения.
Впоследствии сообщили о новых попаданиях в энергетические объекты в Кременце, который уже подвергался атаке, и в Борсуковской общине.
По предварительным данным, на этих объектах пострадавших нет. На местах работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия ударов.
Что известно об атаке на Ровенскую область
По словам главы Ровенской ОГА Александра Коваля, Ровно и его окрестности также подверглись очередной массированной атаке. По сообщению местных властей, среди целей российских войск были объекты гражданской инфраструктуры.
В результате ударов возникли пожары, которые уже локализовали. Информации о раненых пока не поступало.
Жителей областей призываютне игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате российского обстрела Полтавской общины погиб мужчина, ещё четверо человек получили травмы. На месте атаки работали соответствующие службы, которые ликвидировали последствия удара.
ТакжеНовини.LIVE писали, что в результате ночного удара России по Запорожью погибла женщина, а ребенок получил ранения. На месте удара работали экстренные службы.