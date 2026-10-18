Спасатели на месте российского нападения. Фото: t.me/oleksandrkoval_rv

Утром 18 октября российские войска нанесли удары по энергетической инфраструктуре Тернопольской и Ровенской областей. В Тернопольской области были зафиксированы попадания в Старом Вишневце, Кременце и Борсуковской общине, в результате чего часть потребителей осталась без электроэнергии. В Ровно и окрестностях после массированной атаки возникли пожары.

Об этом сообщил председатель Тернопольской областной государственной администрации Тарас Пастух, сообщает Новини.LIVE.

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Каковы последствия атаки в Тернопольской области

Утром беспилотник поразил объект энергетики вблизи населённого пункта Старый Вишневец в Кременецком районе. В результате удара часть потребителей осталась без электроснабжения.

Сообщение Тараса Пастуха. Фото: скриншот

Впоследствии сообщили о новых попаданиях в энергетические объекты в Кременце, который уже подвергался атаке, и в Борсуковской общине.

По предварительным данным, на этих объектах пострадавших нет. На местах работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия ударов.

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По словам главы Ровенской ОГА Александра Коваля, Ровно и его окрестности также подверглись очередной массированной атаке. По сообщению местных властей, среди целей российских войск были объекты гражданской инфраструктуры.

В результате ударов возникли пожары, которые уже локализовали. Информации о раненых пока не поступало.

Жителей областей призываютне игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате российского обстрела Полтавской общины погиб мужчина, ещё четверо человек получили травмы. На месте атаки работали соответствующие службы, которые ликвидировали последствия удара.

ТакжеНовини.LIVE писали, что в результате ночного удара России по Запорожью погибла женщина, а ребенок получил ранения. На месте удара работали экстренные службы.