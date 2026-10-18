Рятувальники на місці російської атаки. Фото: t.me/oleksandrkoval_rv

Уранці 18 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Тернопільської та Рівненської областей. На Тернопільщині зафіксували влучання у Старому Вишнівці, Кременці та Борсуківській громаді, через що частина споживачів залишилася без електроенергії. У Рівному та околицях після масованої атаки виникли пожежі.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної державної адміністрації Тарас Пастух, інформує Новини.LIVE.

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Які наслідки атаки на Тернопільщині

Уранці безпілотник влучив в об’єкт енергетики поблизу населеного пункту Старий Вишнівець у Кременецькому районі. Унаслідок удару частина споживачів залишилася без електропостачання.

Допис Тараса Пастуха. Фото: скриншот

Згодом повідомили про нові влучання в енергетичні об’єкти у Кременці, який уже зазнавав атаки, та в Борсуківській громаді.

За попередніми даними, на цих локаціях постраждалих немає. На місцях працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки ударів.

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За словами голови Рівненської ОДА Олександра Коваля, Рівне та околиці також зазнали чергової масованої атаки. За повідомленням місцевої влади, серед цілей російських військ були об’єкти цивільної інфраструктури.

Унаслідок ударів виникли пожежі, які вже локалізували. Інформації про поранених наразі не надходило.

Мешканців областей закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок російського обстрілу Полтавської громади загинув чоловік, ще четверо людей дістали травми. На місці атаки працювали відповідні служби, які ліквідовували наслідки удару.

Також Новини.LIVE писали, що внаслідок нічної атаки Росії на Запоріжжя загинула жінка, а дитина дістала поранення. На місці удару працювали екстрені служби.