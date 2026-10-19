Рятувальники на місці пожежі. Фото ілюстративне: facebook.com/DSNS.GOV.UA

У ніч проти 19 жовтня російські війська атакували Рівненську область і вразили кілька об'єктів цивільної інфраструктури. За попередніми даними, поранення дістали дві жінки, водночас українська протиповітряна оборона збила чимало повітряних цілей.

Про наслідки нічної атаки повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, передає Новини.LIVE.

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Олександр Коваль про нічну атаку РФ. Скриншот: t.me/oleksandrkoval_rv

Які наслідки атаки на Рівненщину

"Упродовж ночі сили ППО тримають удар по Рівненщині. Маємо чимало збитттів", — зазначив Олександр Коваль.

Проте російські війська уразили кілька об'єктів цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, поранення дістали дві жінки. Поки невідомо, у яких саме населених пунктах сталися влучання та яких пошкоджень зазнали об'єкти.

Де на Рівненщині чули вибухи

Уночі мешканці Рівного повідомляли про серію вибухів. Повітряні сили ЗСУ інформували про рух реактивних безпілотників у напрямку обласного центру та над територією області.

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Місцеві моніторингові спільноти також повідомляли про загрозу для Здолбунова, Сарн та інших населених пунктів Рівненщини.

На момент публікації інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 18 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Тернопільської та Рівненської областей. Через удари частина споживачів залишилася без електроенергії, а в Рівному та околицях виникли пожежі.

Також Новини.LIVE писали про те, що український дизайнер Андре Тан повідомив про пошкодження свого магазину в Рівному внаслідок російської атаки. Заклад розташовувався в торговельно-розважальному центрі, у який влучив російський безпілотник. У магазині розбилися вітрини та пошкодилися стіни. За словами дизайнера, обійшлося без постраждалих.