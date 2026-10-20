Задимлення внаслідок атаки РФ на ТЦ у Рівненській області. Фото: t.me/oleksandrkoval_rv

Російські війська атакували торговий центр у Рівненській області. Внаслідок ворожого удару зайнялась пожежа. За попередніми даними, поранення отримали троє людей, двох із них госпіталізували.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у вівторок, 20 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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Росіяни атакували ТЦ на Рівненщині: які наслідки

Сьогодні, 20 жовтня, російські армійці завдали удару по торговому центру у Рівненській області. Лунали потужні вибухи, зайнялась пожежа.

За попередньою інформацією, троє людей зазнали поранень, двох із них доправили до лікарні. На місці події виникла пожежа. Через неї продукти горіння активно поширюються, тому жителів навколишніх будинків закликали зачинити вікна.

Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що перебуває на місці події разом із представниками відповідних служб.

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Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 19 жовтня російські війська атакували Рівненську область, уразивши кілька об’єктів цивільної інфраструктури. За попередніми даними, поранення дістали дві жінки, водночас сили ППО збили значну кількість повітряних цілей.

Новини.LIVE також писали, що 16 жовтня російські війська атакували Рівненщину реактивними безпілотниками, найбільше постраждало місто Рівне. Унаслідок удару загинув 63-річний чоловік, ще двоє людей — 70-річна жінка та 51-річний чоловік — зазнали травм, але госпіталізації не потребували. Російська атака пошкодила цивільні будівлі.