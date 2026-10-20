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Главная Новости дня Россияне атаковали склад под Днепром: двое погибших

Россияне атаковали склад под Днепром: двое погибших

Ua ru
20 октября 2026 14:42
В Днепре в результате российского нападения на склад погибли два человека
Спасатель на месте пожара. Фото: ГСЧС

В пригороде Днепра в результате российской атаки на склад погибли два человека, еще четверо получили ранения. После удара на объекте возник пожар, который ликвидировали спасатели, а среди пострадавших есть двое мужчин с тяжелыми ожогами, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии из-за значительных поражений тела.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на начальника Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжу.

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Атака на Днепр
Последствия удара по складу. Фото: Днепровская ОВА

Последствия российской атаки на склад под Днепром

Российские войска атаковали складское помещение в пригороде Днепра. В результате удара возник масштабный пожар, к ликвидации которого привлекли спасателей.

Сначала было известно о трех пострадавших. Позже количество раненых возросло до четырех.

По информации главы ОВА, двое пострадавших находятся в больнице. В частности, 33-летний мужчина получил ожоги всего тела и находится в крайне тяжелом состоянии.

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Еще один пострадавший, 30-летний мужчина, также получил ожоги. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Количество погибших после удара возросло

После ликвидации пожара спасатели продолжили обследовать поврежденный объект, и впоследствии Ганжа сообщил, что на месте российской атаки обнаружили тела двух погибших людей.

"У меня печальная новость. Два человека погибли из-за атаки россиян на склады в пригороде Днепра", — сообщил глава ОВА.

По его словам, личности погибших сейчас устанавливают.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что российские войска атаковали Краматорск, в результате чего погибли трое гражданских. Еще несколько человек получили ранения, им оказали необходимую медицинскую помощь. В результате удара в городе также повреждена гражданская инфраструктура.

Также Новини.LIVE писал, что во время российской атаки дронами на Волынь зафиксировали попадание в торговый центр "Эпицентр". На объекте возник пожар, к ликвидации последствий привлекли спасателей.

Днепр Днепропетровская область обстрелы война в Украине Днепропетровская ОВА
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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