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Головна Новини дня Росіяни атакували склад під Дніпром: двоє загиблих

Росіяни атакували склад під Дніпром: двоє загиблих

Ua ru
20 жовтня 2026 14:42
У Дніпрі російська атака на склад забрала життя двох людей, четверо поранених
Рятувальник на місці пожежі. Фото: ДСНС

У передмісті Дніпра внаслідок російської атаки на склад загинули двоє людей, ще четверо дістали поранення. Після удару на об'єкті виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники, а серед постраждалих є двоє чоловіків із тяжкими опіками, один із яких перебуває у вкрай важкому стані через значні ураження тіла.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу.

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Атака на Днепр
Наслідки удару по складу. Фото: Дніпровська ОВА

Наслідки російської атаки на склад під Дніпром

Російські війська атакували складське приміщення у передмісті Дніпра. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа, до ліквідації якої залучили рятувальників.

Спочатку було відомо про трьох постраждалих. Згодом кількість поранених зросла до чотирьох.

За інформацією очільника ОВА, двоє постраждалих перебувають у лікарні. Зокрема, 33-річний чоловік дістав опіки всього тіла та перебуває у вкрай важкому стані.

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Ще один постраждалий, 30-річний чоловік, також зазнав опіків. Медики оцінюють його стан як тяжкий.

Кількість загиблих після удару зросла

Після ліквідації пожежі рятувальники продовжили обстежувати пошкоджений об'єкт, і згодом Ганжа повідомив, що на місці російської атаки виявили тіла двох загиблих людей.

"Маю сумну новину. Двоє людей загинули через атаку росіян на склади у передмісті Дніпра", — повідомив очільник ОВА.

За його словами, особи загиблих наразі встановлюють.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що російські війська атакували Краматорськ, унаслідок чого загинули троє цивільних. Ще кілька людей дістали поранення, їм надали необхідну медичну допомогу. Внаслідок удару в місті також пошкоджена цивільна інфраструктура.

Також Новини.LIVE писав, що під час російської атаки дронами на Волинь зафіксували влучання в торговельний центр "Епіцентр". На об'єкті виникла пожежа, до ліквідації наслідків залучили рятувальників.

Дніпро Дніпропетровська область обстріли війна в Україні Дніпропетровська ОВА
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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