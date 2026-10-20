Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Волині після атаки дронів зафіксували влучання в "Епіцентр"

На Волині після атаки дронів зафіксували влучання в "Епіцентр"

Ua ru
20 жовтня 2026 13:07
Атака РФ на Волинь 20 жовтня: у Ковелі пошкоджено склади "Епіцентру" dsns.gov.ua
Рятувальники на місці російської атаки. Фото ілюстративне: dsns.gov.ua

У ніч проти 20 жовтня російські війська атакували Волинську область реактивними безпілотниками типу "Шахед". Найбільше ударів зазнав Ковель, де, зокрема, зафіксували влучання на території "Епіцентру". Унаслідок атаки пошкоджені складські приміщення, приватна СТО та автостоянка вантажівок.

Про це повідомив голова волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Які наслідки атаки на Волинь

За даними ОВА, протягом ночі російські війська фактично щогодини спрямовували на область реактивні ударні безпілотники. Загалом у повітряному просторі Волині зафіксували близько 15 дронів, частина згодом полетіла в напрямку Львівської області.

Цілями російської атаки знову стали об’єкти електроенергетики та цивільна інфраструктура. У Ковелі пошкоджень зазнали приватна станція технічного обслуговування автомобілів і стоянка вантажівок із напівпричепами. Також зафіксували влучання на території "Епіцентру", де постраждали складські приміщення.

Попри інтенсивність обстрілів, загиблих і травмованих на Волині немає.

Читайте також:

Яка ситуація з електропостачанням

Станом на 09:00 майже вся Волинська область була зі світлом. Без електроенергії залишалися лише кілька населених пунктів Луцького району.

В обласній військовій адміністрації подякували військовим, які захищають повітряний простір, рятувальникам та енергетикам, які працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Раніше Новини.LIVE писали, що 20 жовтня російський безпілотник атакував автомобілі поблизу траси Київ — Одеса у Фастівському районі Київщини. Унаслідок удару загорілися машини, загинули троє людей, ще четверо дістали поранення. На місці працювали екстрені служби, рух транспорту обмежили.

Також Новини.LIVE повідомляли, що під час однієї з російських повітряних атак 20 жовтня Україну атакували 105 реактивних безпілотників. Сили протиповітряної оборони відбивали повітряний напад, знищуючи та придушуючи ворожі цілі.

Луцьк Епіцентр Волинь руйнування атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації