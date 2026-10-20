Рятувальники на місці російської атаки. Фото ілюстративне: dsns.gov.ua

У ніч проти 20 жовтня російські війська атакували Волинську область реактивними безпілотниками типу "Шахед". Найбільше ударів зазнав Ковель, де, зокрема, зафіксували влучання на території "Епіцентру". Унаслідок атаки пошкоджені складські приміщення, приватна СТО та автостоянка вантажівок.

Про це повідомив голова волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк, інформує Новини.LIVE.

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Які наслідки атаки на Волинь

За даними ОВА, протягом ночі російські війська фактично щогодини спрямовували на область реактивні ударні безпілотники. Загалом у повітряному просторі Волині зафіксували близько 15 дронів, частина згодом полетіла в напрямку Львівської області.

Цілями російської атаки знову стали об’єкти електроенергетики та цивільна інфраструктура. У Ковелі пошкоджень зазнали приватна станція технічного обслуговування автомобілів і стоянка вантажівок із напівпричепами. Також зафіксували влучання на території "Епіцентру", де постраждали складські приміщення.

Попри інтенсивність обстрілів, загиблих і травмованих на Волині немає.

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Станом на 09:00 майже вся Волинська область була зі світлом. Без електроенергії залишалися лише кілька населених пунктів Луцького району.

В обласній військовій адміністрації подякували військовим, які захищають повітряний простір, рятувальникам та енергетикам, які працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Раніше Новини.LIVE писали, що 20 жовтня російський безпілотник атакував автомобілі поблизу траси Київ — Одеса у Фастівському районі Київщини. Унаслідок удару загорілися машини, загинули троє людей, ще четверо дістали поранення. На місці працювали екстрені служби, рух транспорту обмежили.

Також Новини.LIVE повідомляли, що під час однієї з російських повітряних атак 20 жовтня Україну атакували 105 реактивних безпілотників. Сили протиповітряної оборони відбивали повітряний напад, знищуючи та придушуючи ворожі цілі.