Військовослужбовці 1030-го окремого зенітного ракетно-артилерійського полку "Аквіла" встановлюють турель з кулеметом. Фото: REUTERS/Serhii Okunev

У ніч на 20 жовтня війська РФ випустили по Україні 165 ударних дронів, поціливши у 30 локацій. Силам ППО вдалося приземлити та подавити 115 ворожих цілей, серед яких було 73 реактивні безпілотники. Атака велася з території РФ, окупованого Криму, Донеччини та акваторії Азовського моря.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

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Чим Росія атакувала Україну у ніч на 20 жовтня

З вечора 19 жовтня український повітряний простір опинився під масованим ударом російських безпілотників. Для відбиття безперервної атаки, яка розпочалася о 18:00, Сили оборони задіяли авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, а також підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.

Серед знешкоджених цілей опинилися дрони "Гербера", 73 реактивні безпілотники типу Shahed та апарати інших модифікацій.

Статистика збиття дронів 20 жовтня. Фото: ПС ЗСУ/facebook.com/kpszsu

Цього разу російська армія використала для нальоту 165 безпілотних літальних апаратів. Ворожий арсенал складався зі 105 реактивних дронів Shahed, апаратів S8000 "Бандероль", "Гербера", а також спеціальних дронів-імітаторів "Пародія".

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Запуск дронів росіяни розгорнули на своїй території в Орлі, Курську та Приморсько-Ахтарську. Крім того, вильоти фіксували з акваторії Азовського моря, тимчасово окупованої Донеччини та захопленого Криму, де ворог використовував бази в Чауді та Гвардійському.

Попри активну протидію Сил оборони, уникнути наслідків масованого удару не вдалося. Ворожі засоби повітряного нападу досягли своїх цілей на 30 різних локаціях. Також ще на 13 локаціях фахівці зафіксували падіння уламків від збитих Силами протиповітряної оборони безпілотників.

Новини.LIVE повідомляли, що у понеділок, 19 жовтня, російські війська завдали удару безпілотником по центральному парку Нової Водолаги на Харківщині саме тоді, коли там гуляли родини з дітьми. Як повідомив очільник МВС Іван Вигівський, через атаку загинули шестеро людей, зокрема діти.

Окрім того, обстрілів зазнали й інші регіони. Увечері 19 жовтня росіяни поцілили по Хмельниччині, пошкодивши підприємства та житловий сектор. Там виникли пожежі, двоє мешканців загинули і двоє дістали травми, а на світанку вівторка, 20 жовтня, під атакою було передмістя Дніпра, де потрощило дахи, паркани та вибило вікна в приватних оселях, проте минулося без постраждалих.