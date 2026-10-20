Понівечений будинок внаслідок російських обстрілів Дніпра. Фото: Дніпропетровська ОВА/t.me/dnipropetrovskaODA

Приватні будинки в передмісті Дніпра зазнали пошкоджень через російський обстріл, який окупанти здійснили на світанку у вівторок, 20 жовтня. В оселях містян потрощено огорожі, вибито шибки та понівечено дахи. За попередньою інформацією жертв та травмованих немає.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані Дніпропетровської ОВА.

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Руйнування у приватному секторі в Дніпрі

Ранок у Дніпрі розпочався з ворожого нальоту. Противник завдав чергового удару по населеному пункту на світанку. Основна частина руйнувань припала на приміську зону, де зосереджено житлову забудову приватного сектора.

Вибухова хвиля та уламки зачепили оселі цивільного населення. У будівлях пошкоджено покрівельні конструкції, вибито шибки у віконних отворах, а також розтрощено прибудинкові паркани навколо домоволодінь.

Зруйнований будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА/t.me/dnipropetrovskaODA

За попередніми відомостями з місця події, життю громадян наразі нічого не загрожує. Під час ранкового обстрілу загиблих серед мирного населення не зафіксовано, поранених чи травмованих унаслідок ворожих дій також немає.

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Новини.LIVE повідомляли, що увечері в понеділок, 19 жовтня, російські військові завдали ударів по Хмельницькій та Київській областях, поціливши у промислові та житлові об'єкти. На Хмельниччині ворожий обстріл пошкодив підприємства, спричинивши масштабне займання на одному з них, а також зруйнував приватний сектор, де спалахнули житлові будинки; унаслідок атаки двоє людей загинули та ще двоє отримали травми.

Одночасно під ударом опинився й Обухівський район Київщини. Там ворожі снаряди також влучили по території місцевого підприємства, де виникла пожежа, внаслідок чого одна людина загинула, а кілька інших дістали поранення.