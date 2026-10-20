Разрушенный дом в результате российских обстрелов Днепра. Фото: Днепропетровская ОГА/t.me/dnipropetrovskaODA

Частные дома в пригороде Днепра получили повреждения в результате российского обстрела, который оккупанты совершили на рассвете во вторник, 20 октября. В домах горожан разбиты заборы, выбиты стекла и повреждены крыши. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Днепропетровской ОГА.

Реклама

Разрушения в частном секторе в Днепре

Утро в Днепре началось с вражеского налета. Противник нанес очередной удар по населенному пункту на рассвете. Основная часть разрушений пришлась на пригородную зону, где сосредоточена жилая застройка частного сектора.

Взрывная волна и осколкизадели дома гражданского населения. В зданиях повреждены кровельные конструкции, выбиты стекла в оконных проемах, а также разбиты придомовые заборы вокруг домовладений.

Разрушенный дом. Фото: Днепропетровская ОГА/t.me/dnipropetrovskaODA

По предварительным данным с места происшествия, жизни граждан пока ничего не угрожает. В ходе утреннего обстрела погибших среди мирного населения не зафиксировано, раненых или травмированных в результате вражеских действий также нет.

Читайте также:

Новини.LIVE сообщали, что вечером в понедельник, 19 октября, российские военные нанесли удары по Хмельницкой и Киевской областям, поразив промышленные и жилые объекты. В Хмельницкой области вражеский обстрел повредил предприятия, вызвав масштабное возгорание на одном из них, а также разрушил частный сектор, где загорелись жилые дома; в результате атаки двое человек погибли и ещё двое получили травмы.

Одновременно под ударом оказался и Обуховский район Киевской области. Там вражеские снаряды также попали по территории местного предприятия, где возник пожар, в результате чего один человек погиб, а несколько других получили ранения.