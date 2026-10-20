Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На рассвете армия РФ атаковала Днепр: повреждены жилые дома

На рассвете армия РФ атаковала Днепр: повреждены жилые дома

Ua ru
20 октября 2026 07:42
Утренняя атака на Днепр: повреждены частные дома в пригороде Днепропетровская ОГА/t.me/dnipropetrovskaODA
Разрушенный дом в результате российских обстрелов Днепра. Фото: Днепропетровская ОГА/t.me/dnipropetrovskaODA

Частные дома в пригороде Днепра получили повреждения в результате российского обстрела, который оккупанты совершили на рассвете во вторник, 20 октября. В домах горожан разбиты заборы, выбиты стекла и повреждены крыши. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Днепропетровской ОГА.

Реклама

Разрушения в частном секторе в Днепре

Утро в Днепре началось с вражеского налета. Противник нанес очередной удар по населенному пункту на рассвете. Основная часть разрушений пришлась на пригородную зону, где сосредоточена жилая застройка частного сектора.

Взрывная волна и осколкизадели дома гражданского населения. В зданиях повреждены кровельные конструкции, выбиты стекла в оконных проемах, а также разбиты придомовые заборы вокруг домовладений.

Удари РФ по Дніпру
Разрушенный дом. Фото: Днепропетровская ОГА/t.me/dnipropetrovskaODA

По предварительным данным с места происшествия, жизни граждан пока ничего не угрожает. В ходе утреннего обстрела погибших среди мирного населения не зафиксировано, раненых или травмированных в результате вражеских действий также нет.

Читайте также:

Новини.LIVE сообщали, что вечером в понедельник, 19 октября, российские военные нанесли удары по Хмельницкой и Киевской областям, поразив промышленные и жилые объекты. В Хмельницкой области вражеский обстрел повредил предприятия, вызвав масштабное возгорание на одном из них, а также разрушил частный сектор, где загорелись жилые дома; в результате атаки двое человек погибли и ещё двое получили травмы.

Одновременно под ударом оказался и Обуховский район Киевской области. Там вражеские снаряды также попали по территории местного предприятия, где возник пожар, в результате чего один человек погиб, а несколько других получили ранения.

Днепр обстрелы жилье война в Украине разрушения
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации