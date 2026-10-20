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Главная Новости дня Россияне запустили 105 реактивных БПЛА во время атаки: сколько сбито

Россияне запустили 105 реактивных БПЛА во время атаки: сколько сбито

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20 октября 2026 08:52
20 октября Россия запустила 165 дронов: ПВО сбила 115 аппаратов REUTERS/Сергей Окунев
Военнослужащие 1030-го отдельного зенитного ракетно-артиллерийского полка "Аквила" устанавливают турель с пулеметом. Фото: REUTERS/Сергей Окунев

В ночь на 20 октября войска РФ запустили по Украине 165 ударных дронов, поразив 30 объектов. Силам ПВО удалось сбить и уничтожить 115 вражеских целей, среди которых было 73 реактивных беспилотника. Атака велась с территории РФ, оккупированного Крыма, Донецкой области и акватории Азовского моря.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

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Чем Россия атаковала Украину в ночь на 20 октября

С вечера 19 октября украинское воздушное пространство оказалось под массированным ударом российских беспилотников. Для отражения непрерывной атаки, начавшейся в 18:00, Силы обороны задействовали авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.

Среди уничтоженных целей оказались дроны "Гербера", 73 реактивных беспилотника типа Shahed и аппараты других модификаций.

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Статистика сбитых дронов 20 октября. Фото: ВВС ВСУ/facebook.com/kpszsu

На этот раз российская армия задействовала для налета 165 беспилотных летательных аппаратов. Вражеский арсенал состоял из 105 реактивных дронов Shahed, аппаратов S8000 "Бандероль", "Гербера", а также специальных дронов-имитаторов "Пародия".

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Запуск дронов россияне организовали на своей территории в Орле, Курске и Приморско-Ахтарске. Кроме того, вылеты фиксировались из акватории Азовского моря, временно оккупированной Донецкой области и захваченного Крыма, где враг использовал базы в Чауде и Гвардейском.

Несмотря на активное противодействие Сил обороны, избежать последствий массированного удара не удалось. Вражеские средства воздушного нападения достигли своих целей в 30 различных точках. Также ещё на 13 локациях специалисты зафиксировали падение обломков сбитых Силами противовоздушной обороны беспилотников.

Новини.LIVE сообщали, что в понедельник, 19 октября, российские войска нанесли удар беспилотником по центральному парку Новой Водолаги в Харьковской области именно в тот момент, когда там гуляли семьи с детьми. Как сообщил глава МВД Иван Выговский, в результате атаки погибли шесть человек, в том числе дети.

Кроме того, обстрелам подверглись и другие регионы. Вечером 19 октября россияне нанесли удар по Хмельницкой области, повредив предприятия и жилой сектор. Там возникли пожары, двое жителей погибли и двое получили травмы, а на рассвете вторника, 20 октября, под обстрелом оказался пригород Днепра, где были разрушены крыши, заборы и выбиты окна в частных домах, однако обошлось без пострадавших.

обстрелы ПВО дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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