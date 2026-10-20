Наслідки удару дрону по трасі. Фото: соцмережі Telegram

Російський безпілотник поцілив по цивільному автотранспорту на автодорозі Київ — Одеса в межах Фастівського району у вівторок, 20 жовтня. На трасі просто зараз горять машини мирних людей, які перебували в дорозі. Є інформація про вбитих та поранених громадян. На місці влучання наразі розгорнули роботу всі оперативні екстрені служби.

Про це повідомив начальник КОДА Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

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Удар дрона по трасі Київ — Одеса

Ворожий безпілотник здійснив атаку на цивільний транспорт у Фастівському районі. Під удар потрапили мирні водії та пасажири, котрі рухалися автошляхом Київ — Одеса.

Унаслідок прямого влучання дрона на проїжджій частині виникло сильне займання — вогонь охопив кілька автомобілів.

За попередніми даними з місця інциденту, серед цивільного населення є загиблі і поранені особи, кількість уточнюється.

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До ліквідації загоряння та надання допомоги постраждалим оперативно залучили всі необхідні служби порятунку. Через наслідки атаки та роботу фахівців рух транспортних засобів на цій ділянці автошляху Київ — Одеса довелося обмежити.

Затор з автомобілів. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік

Затор з машин. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік

Тим часом в Києві виникли гігантські затори через перекриття траси. У Чабанах після влучання БпЛА в авто перекрили Одеську трасу. Наразі у бік Києва сформувався великий затор.

Новини.LIVE інформували, що начальник КОДА Тимур Ткаченко також повідомив, що в Обухівському районі Київської області загинуло троє людей на підприємстві. Росія вдарила дроном по об'єкту.

Також у Повітряних силах ЗСУ повідомили детально про кількість збитих російських повітряних цілей впродовж ночі. Значну частку із запущених дронів становили саме реактивні моделі.