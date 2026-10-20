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Главная Новости дня Дрон РФ нанес удар по автомобилям на трассе Киев — Одесса: есть жертвы

Дрон РФ нанес удар по автомобилям на трассе Киев — Одесса: есть жертвы

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20 октября 2026 09:44
Атака дрона на трассе Киев — Одесса в Фастовском районе: есть пострадавшие социальная сеть Telegram
Последствия удара дрона по трассе. Фото: соцсеть Telegram

Российский беспилотник нанес удар по гражданскому автотранспорту на автодороге Киев — Одесса в пределах Фастовского района во вторник, 20 октября. На трассе прямо сейчас горят машины мирных жителей, которые находились в пути. Есть информация о погибших и раненых гражданах. На месте попадания в настоящее время развернули работу все оперативные экстренные службы.

Об этом сообщил начальник КОДА Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

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Удар дрона по трассе Киев — Одесса

Вражеский беспилотник совершил атаку на гражданский транспорт в Фастовском районе. Под удар попали мирные водители и пассажиры, которые двигались по автодороге Киев — Одесса.

В результате прямого попадания дрона на проезжей части возник сильный пожар — огонь охватил несколько автомобилей.

По предварительным данным с места происшествия, среди гражданского населения есть погибшие и раненые, их количество уточняется.

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К ликвидации возгорания и оказанию помощи пострадавшим оперативно привлекли все необходимые спасательные службы. Из-за последствий атаки и работы специалистов движение транспортных средств на этом участке автодороги Киев — Одесса пришлось ограничить.

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Пробка из автомобилей. Фото: Новини.LIVE/Елена Халик
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Пробка из машин. Фото: Новини.LIVE/Елена Халик

Между тем в Киеве возникли гигантские пробки из-за перекрытия трассы. В Чабанах после попадания БПЛА в автомобиль перекрыли Одесскую трассу. Сейчас в сторону Киева образовалась большая пробка.

Новини.LIVE сообщали, что начальник КОДА Тимур Ткаченко также сообщил, что в Обуховском районе Киевской области погибли три человека на предприятии. Россия нанесла удар дроном по объекту.

Также в Воздушных силах ВСУ подробно сообщили о количестве сбитых российских воздушных целей в течение ночи. Значительную долю среди запущенных дронов составляли именно реактивные модели.

пожар дороги обстрелы дроны война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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