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Главная Новости дня На Волыни после атаки дронов зафиксировали попадание в "Эпицентр"

На Волыни после атаки дронов зафиксировали попадание в "Эпицентр"

Ua ru
20 октября 2026 13:07
Нападение РФ на Волынь 20 октября: в Ковеле повреждены склады «Эпицентра» dsns.gov.ua
Спасатели на месте российского нападения. Фото илюстративное: dsns.gov.ua

В ночь на 20 октября российские войска нанесли удар по Волынской области с помощью реактивных беспилотников типа "Шахед". Больше всего ударов пришлось на Ковель, где, в частности, было зафиксировано попадание на территории "Эпицентра". В результате атаки повреждены складские помещения, частная СТО и автостоянка грузовиков.

Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Роман Романюк, сообщает Новини.LIVE.

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Каковы последствия атаки на Волынь

По данным ОВА, в течение ночи российские войска фактически каждый час направляли на область реактивные ударные беспилотники. Всего в воздушном пространстве Волыни зафиксировали около 15 дронов, часть из которых впоследствии улетела в направлении Львовской области.

Целями российской атаки вновь сталиобъекты электроэнергетики и гражданская инфраструктура. В Ковеле повреждения получили частная станция технического обслуживания автомобилей и стоянка грузовиков с полуприцепами. Также зафиксированы попадания на территории "Эпицентра", где пострадали складские помещения.

Несмотря на интенсивность обстрелов, погибших и раненых на Волыни нет.

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По состоянию на 09:00 почти вся Волынская область была обеспечена электроэнергией. Без электричества оставались лишь несколько населенных пунктов Луцкого района.

В областной военной администрации поблагодарили военных, защищающих воздушное пространство, спасателей и энергетиков, работающих над ликвидацией последствий атаки.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 20 октября российский беспилотник атаковал автомобили вблизи трассы Киев — Одесса в Фастовском районе Киевской области. В результате удара загорелись машины, погибли три человека, ещё четверо получили ранения. На месте работали экстренные службы, движение транспорта было ограничено.

Также Новини.LIVE сообщали, что во время одной из российских воздушных атак 20 октября Украину атаковали 105 реактивных беспилотников. Силы противовоздушной обороны отражали воздушное нападение, уничтожая и подавляя вражеские цели.

Луцк Эпицентр Волынь разрушения атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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