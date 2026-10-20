Наслідки атаки РФ на Краматорськ. Фото: facebook.com/don.gp.gov.ua

Російські війська вкотре атакували Краматорськ Донецької області. Унаслідок ворожого удару загинули троє чоловіків, ще двоє людей дістали поранення. Також у місті пошкоджено три багатоквартирні житлові будинки.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура у вівторок, 20 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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Руйнування внаслідок атаки РФ на Краматорськ 20 жовтня 2026 року. Фото: facebook.com/don.gp.gov.ua

Наслідки обстрілу Краматорська

Сьогодні, 20 жовтня, близько 10:04 російські військові атакували Краматорськ Донецької області.

Внаслідок обстрілу загинули троє чоловіків віком 42, 47 та 48 років. Ще двоє людей — жінка та 38-річний чоловік — зазнали поранень.

За даними прокуратури, у постраждалих діагностували уламкові поранення та мінно-вибухові травми.

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У місті внаслідок атаки пошкоджено три багатоквартирні житлові будинки. Наразі тип озброєння, яким російські війська обстріляли Краматорськ, встановлюється.

Скриншот повідомлення Донецької обласної прокуратури/Facebook

Новини.LIVE інформували, що російські війська за добу 18 жовтня завдали 1805 ударів по Донеччині, унаслідок яких загинули двоє цивільних і ще двоє дістали поранення. Під ворожим вогнем опинилися вісім населених пунктів, зокрема Краматорськ, Дружківка та Слов’янськ. Загалом пошкоджено 41 цивільний об’єкт, серед яких 27 житлових будинків, церква та об’єкти інфраструктури.

Новини.LIVE також писали, що українські військові звільнили Дерилове та Колодязі на Донеччині під час наступальної операції "Вівальді". У бойових діях брали участь бійці 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади, які прорвали оборону противника. Операцію проводили в межах наступальних дій Третього армійського корпусу на Лиманському напрямку.