Українські військові під час виконання бойових завдань. Ілюстративне фото: facebook.com/ab3.army

Українські військові показали кадри бойових дій під час звільнення Дерилового та Колодязів на Донеччині. У відео показано роботу бійців 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади. Операція відбувалася в межах наступальних дій Третього армійського корпусу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Тертій армійський корпус у неділю, 18 жовтня.

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Як військові звільняли Дерилове та Колодязі

У підрозділі Третьому армійському корпусі опублікували кадри операції "Вівальді" за участю бійців 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади. У дописі зазначили, що українські військові прорвали лінію оборони противника.

Автори відео наголосили на важливості злагодженої взаємодії та чіткого планування. За їхніми словами, перед наступом Третього армійського корпусу протягом кількох тижнів дотримувалися інформаційної тиші.

"Шлях меча, або як ударний кулак 60-ї ОМБр звільняв Дерилове та Колодязі. Тижні повної тиші перед наступом Третього армійського корпусу перетворили на рух, який окупанти вже не могли зупинити", — йдеться в описі під відео.

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Що відомо про операцію "Вівальді"

"Вівальді" — наступальна операція Третього армійського корпусу Збройних сил України під командуванням бригадного генерала Андрія Білецького. Вона тривала на Лиманському напрямку в Донецькій області з кінця весни 2026 року. Публічно про перший етап операції корпус повідомив 15 вересня.

20 вересня стало відомо про звільнення Шандриголового та Дерилового, а також встановлення повного контролю над Дробишевим. За даними Третього армійського корпусу, під час другого етапу українські військові повернули під контроль ще 40 квадратних кілометрів території.

Новини.LIVE інформували, що 14 жовтня 2026 командир корпусу Андрій Білецький повідомив про результати четвертого етапу операції. Українські військові звільнили Зелену Долину, Липове та Колодязі й повернули під контроль України ще 101 квадратний кілометр території.

За даними Третього армійського корпусу, загалом за чотири етапи операції українські сили повернули під повний контроль 16 населених пунктів і 277 квадратних кілометрів території. 14 жовтня корпус повідомив про завершення четвертого етапу операції.

Новини.LIVE також писали, що речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін натякнув на можливе продовження серії операцій після "Вівальді". За його словами, наступні операції можуть отримати назви на честь відомих композиторів, зокрема Баха та Моцарта.