Третій армійський корпус після Вівальді анонсував нові військові операції

Бійці Сил оборони України. Фото: facebook.com/ab3.army

Третій армійський корпус Збройних сил України може продовжити серію військових операцій після успіху "Вівальді", під час якої українські захисники звільнили 16 населених пунктів та 277 квадратних кілометрів території. Речник корпусу Олександр Бородін натякнув на нові операції, які можуть отримати назви на честь відомих композиторів, а також розповів про реакцію російських військових пропагандистів на поразки.

Про це речник Третього армійського корпусу розповів в ефірі День.LIVE, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У Третьому корпусі анонсували нові операції

За словами Бородіна, українські військові не планують обмежуватися результатами операції "Вівальді". Командування вже натякнуло на можливе продовження серії операцій, названих на честь відомих композиторів.

"Стосовно подальшого — командувач сказав, що є ще і Бах, і Моцарт, і інші прекрасні композитори", — зазначив Бородін.

Під час операції "Вівальді" підрозділи Третього армійського корпусу разом із приданими підрозділами звільнили 16 населених пунктів і повернули під український контроль 277 квадратних кілометрів території.

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Також, за повідомленням українських військових, вдалося завдати противнику значних втрат та зірвати його наступальні плани в напрямку траси Харків — Слов'янськ.

Реакція російських пропагандистів на операцію "Вівальді"

Бородін розповів, що російська пропаганда спочатку намагалася пояснити успіх українських військових використанням штучного інтелекту. Згодом риторика російських військових блогерів почала змінюватися.

Зокрема, навіть воєнкори, які не перебувають під безпосереднім контролем Кремля, стали критичніше висловлюватися про ситуацію на фронті.

Речник Третього армійського корпусу пов'язує такі зміни з тим, що приховувати реальні невдачі російських військ стає дедалі складніше.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що українські військові посилили оборону Слов'янська на Донеччині. Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко зазначив, що на Краматорському напрямку особливу увагу приділяють протидії російським авіабомбам і безпілотникам. За його словами, після операції "Вівальді" окупанти перегруповуються, а Сили оборони використовують цей час для зміцнення позицій.

Також Новини.LIVE писав, що після звільнення Карпівки командири Держприкордонслужби особисто відвідали українських військових на передових позиціях. Генерал і двоє полковників зайшли до села, розташованого лише за 3,5 кілометра від російських позицій. Під час повернення офіцерів атакував ворожий дрон, який збив Герой України з позивним Кілер.