Півненко розповів про оборону Слов’янська та ситуацію на Донеччині

Українські військові на полі бою. Ілюстративне фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуація із захистом Слов’янська покращилася, натомість на Краматорському напрямку більше уваги приділяють протидії російським авіабомбам і дронам. Після операції "Вівальді" Третього корпусу російські війська перегруповуються. Українські сили мають використати цей час для посилення оборони.

Про це командувач Національної гвардії України Олександр Півненко заявив в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Як змінилася ситуація на Слов’янському та Краматорському напрямках

Під час інтерв’ю журналістка запитала Олександра Півненка про захист Слов’янська, Краматорська та Костянтинівки, які перебувають під постійними ударами російських керованих авіабомб (КАБ) і дронів.

За словами командувача, ситуація із захистом Слов’янська покращилася, тоді як на Краматорському напрямку зараз більше уваги приділяють протидії повітряним загрозам. Він також зазначив, що Головнокомандувач Збройних сил України поставив завдання посилити відповідні напрямки.

Що відбувається після операції "Вівальді"

Журналістка також запитала, наскільки близько російські війська перебувають до Слов’янська та Краматорська, оскільки з’являється інформація про нібито кілька кілометрів до цих міст.

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У відповідь на запитання, Олександр Півненко нагадав про масштабну операцію Третього корпусу "Вівальді" та зазначив, що зараз російські війська перегруповуються. За його словами, українські сили мають використати цей час для посилення оборони, а на окремих напрямках, де є така можливість, — діяти активно.

"Не кілька кілометрів, сто відсотків", — відповів Півненко на запитання про відстань російських військ до Слов’янська та Краматорська.

Крім того, Півненко наголосив, що Україна не може дозволити собі великих втрат серед військових. За його словами, країна не переможе у війні лише завдяки кількості особового складу, тому має розвивати технологічні спроможності.

Новини.LIVE інформували, що 11 жовтня 2026 року російські війська скинули три авіабомби ФАБ-250 на спальний район Слов’янська Донецької області. Унаслідок удару частково зруйновано дві багатоповерхівки, ще сім багатоквартирних будинків і магазин пошкоджено. Відомо про сімох постраждалих, троє з них потрапили до лікарні, ще один чоловік дістав поранення внаслідок удару по приватному сектору.

Новини.LIVE також писали, що у Краматорську Донецької області розширили зону обов’язкової примусової евакуації дітей. До евакуаційних заходів залучать місцеві військові адміністрації, правоохоронців, рятувальників і служби у справах дітей, а супроводжуватимуть дітей батьки або їхні законні представники. За словами очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, людей супроводжуватимуть на всіх етапах евакуації — від виїзду до поселення в безпечніших регіонах.