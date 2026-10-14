Пивненко рассказал об обороне Славянска и ситуации в Донецкой области

Украинские военные на поле боя. Иллюстративное фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуация с обороной Славянска улучшилась, в то же время на Краматорском направлении больше внимания уделяется противодействию российским авиабомбам и дронам. После операции "Вивальди" Третьего корпуса российские войска перегруппировываются. Украинские силы должны использовать это время для усиления обороны.

Об этом командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Как изменилась ситуация на Славянском и Краматорском направлениях

Во время интервью журналистка спросила Александра Пивненко о защите Славянска, Краматорска и Константиновки, которые находятся под постоянными ударами российских управляемых авиабомб (КАБ) и дронов.

По словам командующего, ситуация с защитой Славянска улучшилась, тогда как на Краматорском направлении сейчас больше внимания уделяют противодействию воздушным угрозам. Он также отметил, что Главнокомандующий Вооруженных сил Украины поставил задачу усилить соответствующие направления.

Что происходит после операции "Вивальди"

Журналистка также спросила, насколько близко российские войска находятся к Славянску и Краматорску, поскольку появляется информация о том, что до этих городов осталось якобы несколько километров.

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В ответ на вопрос Александр Пивненко напомнил о масштабной операции Третьего корпуса "Вивальди" и отметил, что сейчас российские войска перегруппировываются. По его словам, украинские силы должны использовать это время для укрепления обороны, а на отдельных направлениях, где есть такая возможность, — действовать активно.

"Не несколько километров, сто процентов", — ответил Пивненко на вопрос о расстоянии до Славянска и Краматорска.

Кроме того, Пивненко подчеркнул, что Украина не может позволить себе больших потерь среди военных. По его словам, страна не победит в войне только благодаря численности личного состава, поэтому должна развивать технологические возможности.

Новини.LIVE сообщали, что 11 октября 2026 года российские войска сбросили три авиабомбы ФАБ-250 на спальный район Славянска Донецкой области. В результате удара частично разрушены два многоэтажных дома, ещё семь многоквартирных домов и магазин повреждены. Известно о семи пострадавших, трое из них попали в больницу, ещё один человек получил ранение в результате удара по частному сектору.

Новини.LIVE также писали, что в Краматорске Донецкой области расширили зону обязательной принудительной эвакуации детей. К эвакуационным мероприятиям будут привлечены местные военные администрации, правоохранители, спасатели и службы по делам детей, а сопровождать детей будут родители или их законные представители. По словам главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, людей будут сопровождать на всех этапах эвакуации — от выезда до расселения в более безопасных регионах.