В Краматорске расширили зону принудительной эвакуации детей: список улиц

Эвакуация людей. Фото: Новини.LIVE

В Краматорске Донецкой области расширили зону обязательной эвакуации детей с отдельных территорий. Сопровождение людей будет обеспечиваться на протяжении всего процесса — от выезда и прибытия в приемный пункт до дальнейшего расселения в более безопасные регионы страны.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Новини.LIVE.

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Обязательная эвакуация детей с отдельных территорий Краматорска

Филашкин назвал перечень зон обязательной эвакуации детей:

бульвары Краматорский, Машиностроителей;

улицы 9 Января, Авиационная, Аэродромная, Аэроклубная, Академическая, Аллы Горской, Ангарская, Антина Головатого, Архипа Куинджи, Астрономическая, Бахмутская, Благодатная, Богдана Хмельницкого, Богородичная, Бородянская, Янтарная, Вячеслава Чорновола, Валентина Шеймана, Валерия Лобановского, Василия Стуса, Пасхальная, Вернадского, Веселая, Воинов-освободителей, Владимира Сосюры, Гайдамацкая, Анны Подольской, Герданная, Героев Крут, Героев Небесной Сотни, Героев Украины, Достоинства, Гоголевская, Двинская, Дибровная, Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи", Днепровская, Днестровская, Добрая, Донецкая, Дружбы, Дубравная, Духовная, Ивана Пархоменко, Ивана Пулюя, Ивана Силы, Ивана Сирка, Индустриальная, Ирпенская, Каневская, Катеринича, Кирилкина, Княгини Ольги, Кременная, Леонида Каденюка, Леонида Кравчука, Леся Курбаса, Ликарская, Любомира Гузара, Марии Зеньковецкой, Марии Приймаченко, Мариупольская, Мартеновская, Маруси Чурай, Металлургинская, Механизаторская, Механическая, Никиты Ржавского, Николая Белоброва, Николая Леонтовича, Мичурина, Могилянская, Объездная, Олега Ольжича, Олексы Довбуша, Олексы Тихого, Елены Пчилки, Елены Телиги, Ольги Кобылянской, Остапа Вишни, Пятого июля, Павла Мозгового, Пантелеймона Кулиша, Парковая, Патриотическая, Победы, Петра Сагайдачного, Южная, Песчаная, Правды, Прилуцкая, Прогрессивная, Пролисковая, Променистая, Рождественская, Ромена Роллана, Румянцева, Русланы Писанки, Свалявская, Свитанковая, Севастопольская, Сервантеса, Сечевых Стрельцов, Слобожанская, Подсолнечника, Стратосферная, Стрыйская, Восточная, Таврическая, Тараса Бульбы, Транспортная, Ферганская, Харьковская, Центральная, Часовярская, Красной Калины, Шахтерская, Шекспира, Шота Руставели, Юбилейная, Ярослава Мудрого;

переулки Дубовика, Интернату, Научный, Слюсарный, Украинский;

проспекты Мира, Независимости.

Во время эвакуации детей будут сопровождать родители, их законные представители или лица, исполняющие их обязанности. К организации и проведению мероприятий привлечены местные военные администрации, правоохранители, спасатели и службы по делам детей.

"Людей будут сопровождать на всех этапах — от выезда до приемного пункта и дальнейшего размещения в более безопасных регионах. Все решения принимаем с одной целью — не допустить новых жертв среди детей", — отметил Филашкин.

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По его словам, ситуация с безопасностью ухудшается, и ждать, пока опасность дойдет до дома, — слишком большой риск, особенно когда речь идет о детях.

Филашкин призвал родителей не медлить. Он подчеркнул, что эвакуация спасает жизни.

Пост Филашкина. Фото: скриншот

Пост Филашкина. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 8 октября российские оккупанты нанесли удар по рейсовому автобусу в Краматорске, в результате чего погибли 33 человека. В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в городе и в соседнем Славянске остановили общественный транспорт.

Ранее FPV-дрон поразил служебный автомобиль патрульной полиции в Краматорске, в результате чего ранения получили трое полицейских, один из них скончался. Речь идет о 40-летнем Артеме Ковтуне.