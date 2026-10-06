Россияне обстреляли патрульную машину в Краматорске: погиб полицейский

Автомобиль сгорел в результате российского обстрела Краматорска. Фото: Краматорский городской совет

В Краматорске Донецкой области FPV-дрон поразил служебный автомобиль патрульной полиции. В результате атаки трое полицейских получили ранения. Один из них, 40-летний Артем Ковтун, скончался от полученных травм. У мужчины остались жена, сын и дочь.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, сообщает Новини.LIVE.

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Что известно об атаке

В Краматорске вражеский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль патрульных. В результате удара трое полицейских получили ранения.

Пост Олексея Билошицкого. Фото: скриншот

Травмы 40-летнего патрульного Артема Ковтуна оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина скончался.

У погибшего остались жена и двое детей

Артем Ковтун до последнего оставался на службе в Краматорске. После его гибели остались родители, жена, 13-летний сын и 8-летняя дочь.

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«Трудно подобрать слова, когда теряешь своих… Светлая память, Артем. Навсегда 40 лет. Навсегда в строю», — говорится в сообщении начальника патрульной полиции.

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