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Главная Новости дня Россияне обстреляли патрульную машину в Краматорске: есть погибший

Россияне обстреляли патрульную машину в Краматорске: есть погибший

Ua ru
6 октября 2026 18:13
Россияне обстреляли патрульную машину в Краматорске: погиб полицейский
Автомобиль сгорел в результате российского обстрела Краматорска. Фото: Краматорский городской совет

В Краматорске Донецкой области FPV-дрон поразил служебный автомобиль патрульной полиции. В результате атаки трое полицейских получили ранения. Один из них, 40-летний Артем Ковтун, скончался от полученных травм. У мужчины остались жена, сын и дочь.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, сообщает Новини.LIVE.

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Что известно об атаке

В Краматорске вражеский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль патрульных. В результате удара трое полицейских получили ранения.

Россияне обстреляли патрульную машину в Краматорске: есть погибший - фото 1
Пост Олексея Билошицкого. Фото: скриншот

Травмы 40-летнего патрульного Артема Ковтуна оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина скончался.

У погибшего остались жена и двое детей

Артем Ковтун до последнего оставался на службе в Краматорске. После его гибели остались родители, жена, 13-летний сын и 8-летняя дочь.

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«Трудно подобрать слова, когда теряешь своих… Светлая память, Артем. Навсегда 40 лет. Навсегда в строю», — говорится в сообщении начальника патрульной полиции.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские оккупанты во вторник, 6 октября, атаковали Кривой Рог «Бандеролями». В частности, противник нанес удар по территории одной из городских больниц.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские оккупанты в ночь на 6 октября атаковали город Запорожье. Под удар попал мост через реку Днепр, в результате чего пострадали два человека.

полиция Донецкая область Краматорск погибшие атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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