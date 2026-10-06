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Головна Новини дня Росіяни атакували авто патрульних у Краматорську: є загиблий

Росіяни атакували авто патрульних у Краматорську: є загиблий

Ua ru
6 жовтня 2026 18:13
Росіяни атакували авто патрульних у Краматорську: загинув поліцейський
Згоріла автівка внаслідок російського обстрілу Краматорську. Фото: Краматорська міська рада

У Краматорську Донецької області FPV-дрон влучив у службовий автомобіль патрульної поліції. Унаслідок атаки троє поліцейських отримали поранення. Один із них, 40-річний Артем Ковтун, помер від отриманих травм. У чоловіка залишилися дружина, син і донька.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про атаку

У Краматорську ворожий FPV-дрон атакував службовий автомобіль патрульних. Унаслідок удару троє поліцейських зазнали поранень.

Росіяни атакували авто патрульних у Краматорську: є загиблий - фото 1
Допис Олексія Білошицького. Фото: скриншот

Травми 40-річного патрульного Артема Ковтуна виявилися несумісними із життям. Чоловік помер.

У загиблого залишилися дружина та двоє дітей

Артем Ковтун до останнього залишався на службі у Краматорську. Після його загибелі залишилися батьки, дружина, 13-річний син та 8-річна донька.

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"Важко знаходити слова, коли втрачаєш своїх… Світла памʼять, Артеме. Назавжди 40 років. Назавжди в строю", — йдеться у дописі начальника патрульної поліції.

Раніше Новини.LIVE писали, що російські окупанти у вівторок, 6 жовтня, атакували Кривий Ріг "Бандеролями". Зокрема, противник завдав удару по території однієї з міських лікарень.

Також Новини.LIVE повідомляли, що російські окупанти в ніч проти 6 жовтня атакували місто Запоріжжя. Під удар потрапив міст через річку Дніпро, внаслідок чого постраждали дві людини. 

поліція Донецька область Краматорськ загиблі атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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