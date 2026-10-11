У Краматорську розширили зону примусової евакуації дітей: перелік вулиць

Евакуація людей. Фото: Новини.LIVE

У Краматорську Донецької області розширили зону обовʼязкової евакуації в примусовий спосіб дітей з окремих територій. Супровід людей забезпечуватимуть протягом усього процесу — від виїзду та прибуття до приймального пункту до подальшого поселення в безпечніших регіонах країни.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Новини.LIVE.

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Обовʼязкова евакуація дітей з окремих територій Краматорська

Філашкін назвав перелік зони обовʼязкової евакуації дітей:

бульвари Краматорський, Машинобудівників;

вулиці 9 Січня, Авіаційна, Аеродромна, Аероклубна, Академічна, Алли Горської, Ангарська, Антіна Головатого, Архипа Куїнджі, Астрономічна, Бахмутська, Благодатна, Богдана Хмельницького, Богородична, Бородянська, Бурштинова, В’ячеслава Чорновола, Валентина Шеймана, Валерія Лобановського, Василя Стуса, Великодня, Вернадського, Весела, Воїнів-визволителів, Володимира Сосюри, Гайдамацька, Ганни Подольської, Герданна, Героїв Крут, Героїв Небесної Сотні, Героїв України, Гідності, Гоголівська, Двинська, Дібровна, Дмитра Кацюбайла "Да Вінчі", Дніпровська, Дністровська, Добра, Донецька, Дружби, Дубравна, Духовна, Івана Пархоменка, Івана Пулюя, Івана Сили, Івана Сірка, Індустріальна, Ірпінська, Канівська, Катеринича, Кирилкіна, Княгині Ольги, Кремінна, Леоніда Каденюка, Леоніда Кравчука, Леся Курбаса, Лікарська, Любомира Гузара, Марії Зеньковецької, Марії Приймаченко, Маріупольська, Мартенівська, Марусі Чурай, Металургійна, Механізаторська, Механічна, Микити Ржавського, Миколи Білоброва, Миколи Леонтовича, Мічуріна, Могилянська, Об’їзна, Олега Ольжича, Олекси Довбуша, Олекси Тихого, Олени Пчілки, Олени Теліги, Ольги Кобилянської, Остапа Вишні, П’ятого липня, Павла Мозгового, Пантелеймона Куліша, Паркова, Патріотична, Перемоги, Петра Сагайдачного, Південна, Піщаного, Правди, Прилуцька, Прогресивна, Проліскова, Промениста, Різдвяна, Ромена Роллана, Рум’янцева, Руслани Писанки, Свалявська, Світанкова, Севастопольська, Сервантеса, Січових Стрільців, Слобожанська, Соняшникова, Стратосферна, Стрийська, Східна, Таврійська, Тараса Бульби, Транспортна, Ферганська, Харківська, Центральна, Часов’ярська, Червоної Калини, Шахтарська, Шекспіра, Шота Руставелі, Ювілейна, Ярослава Мудрого;

провулки Дубовика, Інтернату, Науковий, Слюсарний, Український;

проспекти Миру, Незалежності.

Під час евакуації дітей супроводжуватимуть батьки, їхні законні представники або особи, які виконують їхні обов’язки. До організації та проведення заходів залучені місцеві військові адміністрації, правоохоронці, рятувальники й служби у справах дітей.

"Людей супроводжуватимуть на всіх етапах — від виїзду до приймального пункту і подальшого розміщення у безпечніших регіонах. Усі рішення ухвалюємо з однією метою — не допустити нових жертв серед дітей", — зазначив Філашкін.

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За його словами, безпекова ситуація погіршується та чекати, поки небезпека прийде до будинку, є надто великим ризиком, особливо коли йдеться про дітей.

Філашкін закликав батьків не зволікати. Він наголосив, що евакуація рятує життя.

Допис Філашкіна. Фото: скриншот

Допис Філашкіна. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, російські окупанти 8 жовтня завдали удару по рейсовому автобусу в Краматорську, внаслідок чого загинули 33 людини. Внаслідок погіршення безпекової ситуації у місті та в сусідньому Словʼянську зупинили громадський транспорт.

Раніше FPV-дрон вдарив по службовому автомобілю патрульної поліції в Краматорську, внаслідок чого поранення отримали троє поліцейських, один із них помер. Йдеться про 40-річного Артема Ковтуна.